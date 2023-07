Creel se registra en el PRI para contender por candidatura del Frente

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 4 (EL UNIVERSAL).- En punto de las 13:00 horas, Santiago Creel Miranda, presidente de la Cámara de Diputados de México, llegó a la sede nacional del PRI para registrarse como contendiente por la candidatura del Frente Amplio de México.

Con una sonrisa, un cálido abrazo y un apretón de manos, Alejandro Moreno, líder del partido, lo recibió, para después entregar en sus manos la constancia de registro por parte de los integrantes del Comité.

"Antes de ser militantes de un partido somos ciudadanos, antes de ser ciudadanos somos mexicanos, en este momento lo único que cuenta es México y el instrumento para llegar al México de la paz es el consenso armado entre tres partidos históricos", dijo durante su discurso Creel Miranda.

Para responder a la pregunta de medios de comunicación sobre si se encontraba cómodo de pisar las instalaciones del partido tricolor, el panista expresó que los intereses partidistas se quedan de lado frente a la lucha por tener un país unido.

"La política es una actividad de sorpresas permanentes, se hace posible lo que parece imposible y por México yo haría todo lo necesario. Me vienen bien los colores de la alianza", explicó.

El panista mencionó estar muy consciente de la importancia de que el frente opositor se mantenga unido y celebró la alianza por el PRI al remarcar que durante sus años de gobierno construyeron las líneas del Metro y ninguna se cayó.

"El PRI de las instituciones construyó 11 líneas de Metro y no se ha caído ni una, están firmes y no se le caen... Pero la única que construyó este gobierno ya saben la tragedia que sucedió, entonces sé dónde estoy".