Creman cuerpo sin autorización

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- El cuerpo de Mariana Sánchez Dávalos —la pasante de Medicina que fue encontrada muerta la semana pasada en su habitación de la clínica de Nueva Palestina, donde hacía su servicio social— fue cremado sin autorización, denunció su madre, Lourdes Dávalos Ábrego.

"Nadie me preguntó si la iban a cremar. Yo no firmé nada. No ordené nada para que la cremaran, pero fue por cuestiones de tiempo. Llegué un poco tarde al velatorio, sólo me dio tiempo de despedirla, y vi que había mucha prisa en sacar el ataúd y llevarse la carroza", dijo en conferencia.

El abogado Carlos Hugo Tondopó Hernández señaló que se busca la detención del o quienes pudieron cometer delitos en este caso, por acción u omisión.

"No queremos chivos expiatorios, no queremos una investigación de 24 horas que el día de mañana va a caer en el amparo, queremos una investigación real y que haya independencia de la fiscalía", sostuvo.

Acompañada de defensores legales y sosteniendo una fotografía de Mariana, la señora Lourdes Dávalos reiteró su exigencia de justicia: "Estamos aquí, las dos, esperando que se aclare, se hable con la verdad y se haga juicio [justicia]; yo quiero la verdad de los responsables", expresó.

Relató que Mariana, quien era su única hija, le había dicho de la violencia que padecía, y ambas buscaban la manera de que fuera transferida a otro lugar.

"Con mucha inquietud, muy alterada me comentaba que la estaban hostigando, la acosaba un compañero de trabajo", dijo.