Crimen de Ximena y José, aún sin móvil

Ciudad de México.- A unos días de que se cumpla un año del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, las autoridades no han dado con el autor material ni intelectual del ataque perpetrado el 20 de mayo de 2025, tampoco se tiene el móvil, por lo que la investigación sigue abierta.

Desde agosto a la fecha se han detenido 18 personas ligadas al caso. Además, meses después del homicidio fue asesinada en Morelos una persona que contaba con una orden de aprehensión por su probable participación con el crimen, quien habría recargado teléfonos celulares que se utilizaron para la ejecución, dijo el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

En conferencia para dar a conocer los avances del caso, el secretario precisó que "se cuenta con elementos suficientes" para afirmar que una parte sustancial del ataque fue ejecutado por integrantes de un grupo delictivo con operaciones en la CDMX y el Edomex. Sin embargo, no precisó cuál, bajo el argumento de mantener el sigilo de la investigación, pero acotó que su participación, hasta el momento, se ha detectado a nivel operación.

"Como se ha hecho públicamente, es claro que se trató de una operación que requirió planeación, organización y una importante inversión de recursos humanos y económicos", dijo.

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