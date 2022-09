Crimen no sólo es organizado, sino inteligente: David Monreal

A-AA+

Ante los "narcobloqueos" en diversos tramos carreteros y la violencia cometida por los grupos delictivos este fin de semana, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, aseguró que son parte de la estrategia de intimidación de los grupos delictivos, tras admitir que "el crimen no sólo es organizado, sino también inteligente".

En una entrevista colectiva después de encabezar el inicio del ciclo escolar 2022-2023, el mandatario finalmente emitió una postura sobre la violencia desatada este fin de semana que causó terror con bloqueos carreteros, incendios de vehículos y asesinatos, pero justificó que estos hechos "no es sino la consecuencia de sus estrategias y métodos de los grupos delictivos", al referir que esos mismos han intentado hacer lo mismo en Guanajuato, Guerrero, Colima, Baja California y Chihuahua con la finalidad de intimidar a la sociedad.

Incluso, confirmó que ese mismo sábado, el crimen organizado "traían tres cuerpos para colgarlos en Cuauhtémoc, y ya no alcanzaron y los dejaron, porque lo que quieren es intimidar a la sociedad y lo logran", lo anterior, en relación que ese día se encontraron sobre la carretera federal 45 a la altura de ese municipio.

Por tanto, señaló que ante este escenario el estado debe reforzar su proximidad, estrategia y los patrullajes, tras asegurar que en materia de seguridad hay resultados, porque se ha contenido y bajado el índice de homicidios en la entidad.

Respecto a la suspensión de clases que realizó la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) así como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), se manifestó molesto y en contra de esas medidas, tras considerar que no eran necesarias, debido a que los alumnos ya se habían trasladado a la capital para asistir a clases.

Por ende, destacó que el gobierno del estado no ordenó ninguna suspensión de clases en la educación básica, ya que el informe que tiene, es que prácticamente en educación preescolar, secundaria, se tiene al 100 % en el regreso a clases.