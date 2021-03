Crimen organizado controla 35% del territorio mexicano: general de EU

El crimen organizado controla entre 30 y 35% del territorio en México y esa es una de las razones que explica el incremento en el número de migrantes que llegan cada día a la frontera sur de Estados Unidos.

Así lo afirmó el general Glen VanHerk, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, en una conferencia el martes en el Pentágono en la que también participó Craig Faller, jefe del Comando Sur y en la que hablaron sobre las principales amenazas de enfrenta el país.

En la sesión de preguntas, Faller aseguró que existe una "crisis en Centroamérica", considerando la violencia y la inseguridad que hay en la región.

VanHerk fue cuestionado sobre si existe una crisis en la frontera sur de Estados Unidos y señaló: "No voy a entrar en la política sobre si nombrarlo crisis o no", pero dijo estar enfocado en tener "una frontera segura y saber quiénes vienen".

Sin embargo, reconoció que el paso de los huracanes "Eta" e "Iota", la pandemia de coronavirus, así como la "inestabilidad creada por las organizaciones criminales trasnacionales", son "indicadores" del por qué la gente "abandona Centroamérica, Sudamérica y México para venir a nuestra nación".

VanHerk detalló que el "narcotráfico, migración, tráfico humano, todos son síntomas de las organizaciones criminales trasnacionales que operan con frecuencia en zonas sin gobierno: 30-35% de México, y eso es lo que está creando algunas de las cosas que enfrentamos en la frontera".

Subrayó que Estados Unidos tiene que enfocarse en ese problema. "Es un imperativo de seguridad nacional" que, explicó, debe abordarse desde la perspectiva de defensa de la Seguridad Nacional porque "crea vulnerabilidades potenciales y oportunidades para actores de todo el mundo. Ustedes me han escuchado hablar de la influencia china. Lo mismo pasa cuando tienes áreas sin gobierno, inestabilidad y potenciales fallas de gobierno que China, Rusia y otras naciones intentarán explotar y esto sucede aquí, en nuestro propio vecindario, en nuestro hemisferio".