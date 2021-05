Crimen organizado tras el asesinato de Alma Barragán; MC culpa a AMLO

El líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, señaló que hay evidencias de que el asesinato de la candidata a la alcaldía de Moroleón, Alma Rosa Barragán Santiago, está relacionado con el crimen organizado, por la posición enérgica que había asumido en contra de la delincuencia.

"Nosotros lo que podemos percibir, lo que podemos interpretar, lo que está a la vista es que es una ejecución relacionada con la delincuencia organizada", acotó.

Exigió a la Fiscalía General del Estado una investigación imparcial y profunda sobre el homicidio de la candidata y que dé resultados muy pronto, para el esclarecimiento del hecho y del móvil de los responsables. Anticipó que no admitirá la criminalización de la víctima.

El dirigente del partido naranja señaló que el común denominador entre los asesinatos de Alma Rosa y del candidato a la alcaldía de Cajeme (Sonora), Abel Murrieta, es que "estaban punteando en las preferencias electorales, que sí tenían condiciones de ganar en sus municipios; habían manifestado una posición muy frontal y muy enérgica contra la delincuencia organizada, y en favor de la seguridad pública".

Asimismo, dijo que en esos espacios (Moroleón y Cajeme) la delincuencia había ganado terreno, y ni la candidata y ni el candidato habían recibido ningún tipo de amenazas o advertencias durante la campaña.

Dijo que el ataque en el que mataron a Alma Rosa se pudo haber convertido en una masacre, porque en el lugar dos niñas de tres y nueve años fueron heridas (además de una mujer de 25 años y un hombre de 50 años).

Castañena señaló que el responsable de toda la situación de inseguridad que priva en el país hoy por hoy es el Presidente de la República, "le guste o no", y decimos "le guste o no", porque ya sabemos que lo que le gusta al Presidente es estar en la arenga electoral, en la politiquería, en la grilla en lugar de estar enfrentando los problemas del país.

"Señor presidente, hágase cargo de esta estrategia fallida de seguridad que está haciendo agua", enfatizó.

Dijo que el crimen organizado se ha apoderado de muchísimos espacios del territorio mexicano y quizás el caso de una región o de varias regiones de Guanajuato no son la excepción.

Movimiento Ciudadano pide protección para candidatos

En conferencia de prensa, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, exigió al Gobierno Federal, y en el caso de Guanajuato al Gobierno del Estado, que asuman su responsabilidad. La seguridad de todas y de todos, incluidos las candidatas y los candidatos, les corresponde a los ejecutivos federal y estatal.

"Hacemos un enérgico llamado a que se proteja la vida y la integridad de las candidatas y los candidatos de Movimiento Ciudadano sí, y de las candidatas y candidatos de todos los partidos políticos, porque el riesgo no es exclusivo de un partido político, el crimen organizado no distingue colores".

"Ni un candidato, ni una candidata más asesinados", subrayó.

El coordinador estatal de MC, Rodrigo González Zaragoza, comentó que hoy los candidatos en Moroleón no están haciendo campaña, "están asustados".

Dijo que después del ataque registrado en contra del candidato a diputado local de la coalición PRD-PRI, Juan Guzmán, el 17 de mayo, Alma Rosa le comentó que estaba preocupada por el clima de inseguridad, por lo que pidió al Gobierno del Estado que le brindaran resguardo.

El dirigente estatal señaló que se tienen identificados focos rojos en Apaseo el Grande, Apaseo El Alto, Juventino Rosas y Villagrán (zona de influencia del Cártel Santa Rosa de Lima) y ha pedido a la Secretaria de Gobierno que se bride protección a sus candidatos y candidatas, así como para la familia de Alma Rosa Barragán.

Dijo que la candidata en Apaseo el Grande suspendió su campaña porque vio hombres armados en un mitin.

Agregó que el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal tienen información de los municipios en los que perciben riesgos.

En la entidad 12 candidatos a alcaldes, dos a diputados locales y dos a diputados federales cuentan con seguridad de corporaciones estatales y federales, de acuerdo a los registros del Instituto Electoral del Estado y al Instituto Nacional Electoral.

"Aquí y allá Alma ganará"

Los dirigentes de Movimiento Ciudadano anunciaron que este viernes o sábado definirán a la candidata que sustituirá a Alma Rosa Barragán y evitaron responder si la posición podría ser ocupada por su hija, Denisse Sánchez Barragán.

La lucha electoral entre ese municipio, ubicado al sur de estado, comentaron, es entre el PAN y MC.

En Moroleón, esta mañana se ofició una misa en memoria de Alma Rosa Barragán en el templo del Señor de Esquipulitas, en donde decenas de personas la despidieron con aplausos, porras y lanzaron globos en colores blanco y naranja al aire. "Aquí y allá Alma ganará".

Al finalizar la celebración religiosa, Denisse Sánchez subió al altar para agradecer las muestras de solidaridad y conminó a los asistentes a ser fuertes y que "esto sea el inicio de una lucha por nosotros, por nuestra fe, por nuestra seguridad, por nuestra familia mexicana".

Con voz quebrada expresó que a su madre no le hubiera gustado que su muerte pase desapercibida en nuestros corazones.

"Porque mi madre vive en cada uno de ustedes, y vive en nosotros, porque mi madre es grande, mi madre es fuerte, porque mi madre siempre me dio mucho amor y ese amor se los transmite a ustedes, porque con Alma y corazón movemos Moroleón".