"Criminal ahorrar y dejar sin tratamiento a niños con cáncer", dice el PRD

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados calificó como un acto criminal la decisión del presidente, Andrés Manuel López Obrador de priorizar el ahorro de recursos públicos en lugar del tratamiento a niñas y niños con cáncer.

En un comunicado, la coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez Piña, argumentó que "la lucha contra la corrupción no debería estar peleada con la eficiencia ni la responsabilidad del gobierno de garantizar el derecho a la salud, muchos menos el interés superior de la infancia".

Acusó que "el presidente presume haber combatido la corrupción de las farmacéuticas, pero en ese supuesto esfuerzo dejó sin su tratamiento y medicamentos a cientos de niñas y niños con cáncer que se atienden en los hospitales públicos de salud y cuyas familias carecen de recursos para llevarlos a hospitales privados".

"Fue una decisión irresponsable no haber definido opciones de atención para este grupo de pacientes mientras se buscaban alternativas de abasto", acusó la también integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia.

"La negligencia, el haber desmontado las cadenas de abasto, la incapacidad de las autoridades de salud, la reducción del presupuesto al sector, el descuido de no destinar espacios a pacientes con enfermedades graves durante la pandemia provocó que las niñas y niños con cáncer no fueran atendidos ni recibieran sus medicamentos por parte del ISSSTE e IMSS, mucho menos del INSABI, que no termina de organizarse después de la reforma promovida por el Presidente", denunció la diputada federal por Jalisco.

Recordó que de acuerdo con un informe de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños y Niñas con Cáncer (AMANC), hasta septiembre de 2020, mil 602 pacientes infantiles con cáncer habían fallecido derivado de los recortes al gasto para el tratamiento y medicinas contra el cáncer.

La AMANC advirtió desde entonces de "deficiencias en el sector salud" y "dificultades socioeconómicas y culturales de las familias" ante el padecimiento.

"Lo que hay que decir con toda claridad es que en afán de presumir una lucha contra la corrupción que no es tal, el Presidente sacrificó la vida de cientos de niñas y niños con cáncer que se pudieron haber salvado si las autoridades de salud hubieran actuado con mayor eficiencia y responsabilidad", concluyó Juárez Piña.