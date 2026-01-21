Criminales de alto impacto rumbo a EU

CIUDAD DE MÉXICO.- México anunció el martes el envío a Estados Unidos de 37 criminales, el tercer traslado que realiza en menos de un año y que se da a pocos días de las exigencias que hizo Washington de acciones más contundentes para enfrentar a los cárteles mexicanos.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo en su cuenta de X que los 37 "operadores de organizaciones criminales" fueron enviados militares a cárceles de seis ciudades de Estados Unidos a bordo de siete aeronaves bajo un fuerte resguardo de las fuerzas, según imágenes que difundió el gobierno.

García Harfuch indicó que los traslados se realizaron conforme a la ley mexicana, y "bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional". El alto funcionario justificó los envíos alegando que los criminales representaban "una amenaza real para la seguridad del país", pero no ofreció detalles.

En agosto pasado, el secretario de Seguridad admitió que algunos de los capos mexicanos enviados a Estados Unidos mantenían operaciones criminales desde las cárceles y había medidas de riesgo de que pudieran salir en libertad gracias a un judicial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los detenidos, entre los que figuran integrantes de los poderosos cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa, fueron enviados el martes a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego.

"Con este traslado ya son 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país", agregó García Harfuch.

El Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de EU no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre los nuevos traslados.

Entre los trasladados están Ricardo González Sauceda, alias "El Ricky", líder regional del Cártel del Noreste, quien era requerido por la DEA acusado de tráfico de drogas; Luis Alonso Navarro y Luis Carlos Dávalos, miembros del CJNG; Pedro Inzunza Noriega, alias "El Señor de la Silla", quien estaba vinculado al cártel de Los Beltrán Leyva y era solicitado por la DEA por narcoterrorismo y tráfico de drogas, y Daniel Alfredo Blanco Joo, alias "El Cubano", operador logístico del Cártel de Sinaloa, encargado del tráfico de estupefacientes a Estados Unidos, informó a The Associated Press el gabinete de Seguridad.