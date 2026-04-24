Crisis de desaparecidos, bajo la lupa de la CIDH

Ciudad de México.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) prepara un informe específico sobre la crisis de desapariciones en México, en un contexto en el que el país acumula 133,601 personas desaparecidas y no localizadas, según datos citados en su más reciente reporte anual.

El documento señala que al cierre del periodo de corte se encontraba en proceso de aprobación y próxima a publicación una investigación dedicada exclusivamente al caso mexicano, lo que coloca nuevamente al país bajo observación internacional por la dimensión de esta problemática.

De acuerdo con la CIDH, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta 133,601 casos, con el Estado de México, Jalisco y Tamaulipas como las entidades con las cifras más altas.

"El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas señala que habría 133.601 personas desaparecidas y no localizadas", expone el informe. Añade que las entidades con mayor número de casos son el Estado de México (14.844), Jalisco (13.635) y Tamaulipas (13.614).

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Para la CIDH la desaparición de personas y la emergencia forense "continúan siendo una crisis humanitaria grave" y alertó por los feminicidios, transfeminicidios y asesinatos de personas de la comunidad LGTBIQ+ , así como del alza en los casos de trata.