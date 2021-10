Critica AMLO a SCJN por quitar prisión preventiva oficiosa a defraudadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la decisión de la SCJN de declarar inconstitucional la prisión preventiva para grandes defraudadores fiscales y factureros porque eso significa seguir protegiendo la corrupción y que los fifís no vayan a la cárcel.

"Hace falta todavía el lograr en otros poderes como en el Poder Judicial, y en la Corte, que se castigue por igual a todos los que comenten un ilícito y que no esté la justicia al servicio del dinero y al servicio de los poderosos".

"Eso refleja (la sentencia), va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y seguir apoyando a las minorías. Es la misma política del Poder Judicial que tiene que ver con el hecho de que ni siquiera se consideraba como delito grave la corrupción, porque en los tiempos de Salinas de Gortari se cambió el Código Penal".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que su administración acatará el fallo del Máximo tribunal de justicia del país.

No obstante, el Mandatario reiteró que este fallo sigue protegiendo a las minorías castigando a quienes no tienen agarraderas con qué comprar su inocencia, "me parece que no se actuó bien".

Criticó que ahora los delincuentes de cuello blanco y los "fifís" no pueden ir a la cárcel. "Se trata de delincuentes de cuello blanco, entonces no pueden ir a la cárcel los fifis".