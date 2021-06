Critica AMLO mensajes de los influencers

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que no fue correcto que influencers y famosos hayan difundido mensajes a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en plena veda electoral.

En conferencia, el Titular del Ejecutivo aseguró que, igual que esos mensajes que difundieron los famosos, en la Ciudad de México el partido conservador utilizó el accidente de la Línea 12 del Metro con propósitos electorales y para llamar a los ciudadanos a no votar por Morena.

"¿Es correcto que hagan ese tipo de propaganda estos influencers?", se le cuestionó.

"No, no es correcto, pero ya aquí hablamos de la guerra sucia en la Ciudad, de cómo les hablaban los del partido conservador que no votaran porque se había originado este lamentable accidente, la desgracia del Metro, cómo utilizaron este lamentable accidente, esta desgracia, con propósitos electorales, porque pues siempre han andado zopiloteando", agregó.

Este jueves, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, informó que investiga la promoción realizada en plena veda electoral por famosos e influencers, a favor del PVEM.

El Mandatario federal evitó profundizar en el tema, pues señaló que esto corresponde a la FGR, pero aseguró que, pese a algunos actos indebidos, fueron elecciones limpias y libres, y por eso "estoy satisfecho". De forma burlona, el presidente López Obrador presumió que a Morena y aliados no les "fue tan mal, tan mal", pues ganaron 11 de 15 gubernaturas y en la Cámara de Diputados, de 300 distritos, ganaron 185. En ese sentido, señaló que lo que más destacó de la jornada electoral es la participación de la población y que no hubo fraude.

Al retomar sus giras de trabajo de fin de semana por el país, en Cruz Grande, Guerrero, el presidente celebró e hizo un reconocimiento al pueblo de Guerrero, por su comportamiento ejemplar en las pasadas elecciones.

En el estado, donde Morena ganó la elección a la gubernatura, el Presidente destacó que, no perdió la vida ningún aspirante.