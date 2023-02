Critica AMLO que España "absuelve al "rey" y encarcela a rapero"

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó hoy al conservadurismo en América Latina y dijo que es hoy "más hipócrita" que en el pasado, y cuando se fue revisando país por país también habló de España: absuelve al "rey", dijo, pero encarcela a un rapero.

El 2 de marzo del año pasado, la Fiscalía del Tribunal Supremo de España absolvió a quien fuera Jefe de Estado entre 1975 y 2014, Juan Carlos I, a quien una mayoría de los españoles le ha dado el estatus de "rey", es decir, una figura que merece ser distinguida por su origen y su sangre.

El "emérito" (retirado) estaba "acusado de numerosas irregularidades, al menos fiscales, de las que no va a responder penalmente. El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha firmado dos decretos de archivo que constatan conductas que podrían haber dado lugar no sólo a delitos fiscales, sino también de blanqueo de capitales y de cohecho, pero el ministerio público ha llegado a la conclusión de que algunas están prescritas o no son perseguibles porque se cometieron antes de 2014, cuando Juan Carlos I estaba blindado por la inviolabilidad que el Artículo 56.3 de la Constitución otorga al Jefe de Estado", como informó El País en su momento.

En cambio, el rapero español Pablo Hasél fue juzgado y encarcelado porque en sus letras se refiere al "rey emérito"como un "capo mafioso" y un "borracho tirano", y acusa a la policía de torturar y matar a manifestantes y migrantes. Hasél fue arrestado en febrero de 2021 por los Mossos d´Esquadra (la policía autonómica catalana) en la ciudad de Lleida, a unos 150 kilómetros (km) de Barcelona, en el noreste de España, por "glorificar el terrorismo" e insultar a la monarquía.

La policía ingresó para detenerlo a la Universidad de Lleida, donde el músico (cuyo verdadero nombre es Pablo Rivadulla Duro) se había atrincherado junto una decena de simpatizantes un día antes, para evitar cumplir con una condena de cárcel. El rapero fue condenado a una pena de nueve meses de prisión por los delitos de "enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y a instituciones estatales" por sus letras y mensajes en Twitter en los que ataca a la monarquía y a la policía.

"¿Cómo exoneran al rey de España y tienen a un rapero en la cárcel? Y en Barcelona, porque compuso una canción cuestionando a la Corte", dijo esta mañana el Presidente de México, aunque su crítica era extensiva a toda la derecha latinoamericana.