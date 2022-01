Critica Sheinbaum que el árbitro electoral asista a eventos de partidos

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, criticó la presencia del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova en la reunión plenaria del Partido Acción Nacional (PAN) realizada el jueves, por lo que dijo que "no creo que sea correcto".

"No creo que sea correcto que el árbitro electoral pues tiene que conservarse como árbitro electoral no tiene que asistir a una plenaria de apertura de un partido político", señaló.

Al ser consultada en conferencia de prensa, la mandataria capitalina aseguró que "también muestran lo que son, ya ni siquiera cuidan las formas. Ya al ir a este evento es muy claro para el pueblo, ya no hay simulación".

"No estamos de acuerdo en que sea así, no creo que sea correcto, pero al mismo tiempo ya no hay simulación", aseguró.

En este sentido la jefa de gobierno señaló que el consejero presidente del INE "ya se quitó la máscara".