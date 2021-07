Critican a AMLO por amedrentar con "Quién es quién en las Mentiras"

Los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, y de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, criticaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, por "amedrentar" a periodistas.

En un comunicado de prensa, el líder del sol azteca aseveró que el titular del Ejecutivo está utilizando sus mañaneras para desprestigiar y violentar a periodistas: "no es posible que atente contra la libertad de expresión con su nueva sección ´Quién es quién en las Mentiras de la Semana´, con lo cual sigue dando pasos agigantados a un gobierno autoritario en el que únicamente el presidente dirá si los datos y las noticias son válidas o no".

El mandatario federal inauguró dicha sección en la que dará a conocer las noticias que según él son ´falsas´ y que se difunden en los medios de comunicación y redes sociales.

"El presidente López Obrador atacó a periodistas, editores y periódicos por su supuesta ´falta de ética´, lo cual es inadmisible porque sigue polarizando al país", sostuvo.

Zambrano Grijalva dijo que es un insulto que el Gobierno Federal pretenda calificar de bueno o malo el trabajo que realizan los periodistas "sin pruebas y sin fundamentos".

"Esto apunta a ser una cacería en contra de la prensa que diariamente realiza su trabajo, enjuician y critican las acciones del gobierno. México no necesita este tipo de circos mediáticos en medio de una grave crisis de salud y desabasto de medicamentos, la terrible violencia que aqueja al país, así como la pobreza extrema, problemáticas que el mandatario nacional debe atender y no seguir montando circos, desviando la atención y violentando la libertad de expresión", concluyó.

Por su parte, Clemente Castañeda recordó que en una de las notas cuestionadas en la mañaneras, el presidente negó que México contrató 35 millones de vacunas CanSino con una empresa inexistente.

Al respecto, denunció que la información sobre ese tema está reservada: "La política de vacunación sobresale por su opacidad porque el Gobierno de México decidió reservar por 5 años los contratos de adquisición de vacunas, eso significa que no sabemos con certeza cuántos recursos se van a erogar para comprarlas ni bajo qué condiciones se comprometió México".

Dijo que Movimiento Ciudadano ha solicitado en dos ocasiones, a diferentes dependencias del Gobierno Federal, copia de la totalidad de los contratos firmados con farmacéuticas nacionales y/o internacionales para la adquisición de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), sin embargo, la respuesta es que la información ha sido clasificada "por un periodo de 5 años, a partir del 1 de diciembre de 2020".

Por ese motivo, Clemente Castañeda presentó el miércoles pasado, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y al Consejo Nacional de Vacunación, información detallada sobre los contratos y el uso del recurso público para la compra de vacunas Covid-19, así como los resultados de la política nacional de vacunación.

"Reto al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a que transparente los contratos y el ejercicio del recurso público para la compra de vacunas. Cada mañana pregona transparencia, ahora que la ejerza", expresó Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano.

"El Presidente de la República trata de imponer su verdad y de llevar al paredón a los periodistas y columnistas que no comparten sus ideas, que le son incómodos. Este ejercicio es un intento más del Gobierno Federal por distraer a las y los mexicanos de los problemas importantes para México", añadió.