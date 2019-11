Critican a Fox en redes por utilizar el autismo para reclamar a López Obrador

Información de Vanguardia.- El ex Presidente Vicente Fox causó polémica en redes sociales luego de que criticara la actuación de Andrés Manuel López Obrador ante los sucesos en Bolivia, llamándolo "autista".

A través de su cuenta de Twitter, el político guanajuatense escribió: "López, ¡eres un autista! Estás totalmente fuera de la realidad".

Sin embargo, su comentario fue criticado fuertemente por los usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron su actuar y ejemplo frente a las fundaciones que dirige y beneficia.

"Es increíble que una persona que se jacta de tener fundaciones de protección, use así la palabra ´autista´. La @CNDH debe hacer algo porque @VicenteFox recibe millonarios donativos para sus fundaciones y usa inmuebles públicos donados por gobiernos.", escribió un usuario en respuesta.

Organismos autónomos, Gobierno federal,el Senado el Poder Judicial de la Federación conservaron sus seguros médicos de gastos mayores q este año han representado cargos para el erario por más de 2 mil millones de pesos.

"Como insulto creo que no sólo a López Obrador le duele, a las personas autistas o con familiares autistas también. ¿Por qué utilizar esa condición para decir que una persona es lo peor?", cuestionó "El Inge" a Fox.

Padres de familia exigieron que se disculpara por ello y se hiciera responsable de sus acusaciones: "Sr ex Presidente, como padre de un menor con Trastorno del Espectro Autista, y conocedor de decenas de familias con este reto, le ruego se disculpe por sus desafortunadas declaraciones y no use discapacidades para argumentos políticos. No es propio de alguien que fue Jefe de Estado".

¿QUÉ ES EL AUTISMO?

El autismo es un trastorno neurobiológico que padecen una de cada 115 niños y niñas en nuestro país, de acuerdo con información del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Este trastorno se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior y la progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior.

De acuerdo con el departamento de Seguridad Pública del Estado de México, "ninguno de los trastornos del espectro autista tiene cura. Todas las terapias están enfocadas a la paliación de los síntomas y a la mejora de la calidad de vida del paciente".