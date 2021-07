Crónica: Oposición pide renuncia de Gatell; morenistas insisten en "golpismo"

Fue la crónica de un debate diferido en donde la oposición en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exigió la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell por sus dichos que señalaron que había una narrativa golpista en las manifestaciones de padres de niños con cáncer, mientras que Morena y sus aliados defendieron al funcionario, avalaron sus tesis de que hay la intención de un golpe de Estado detrás de las protestas y rechazaron cualquier posibilidad de que renuncie a quien calificaron de "honesto y probo".

Los datos, las cifras del desabasto de medicamentos se expusieron en tribuna: mil 600 niñas y niños muertos por esta causa en los casi tres años del Gobierno de la Cuarta Transformación; 20 hospitales federales y 15 estatales con desabasto y sin equipos tratamientos de quimioterapia; entre 2019 y 2020 el IMSS no surtió 16.1 millones de recetas. El rosario de carencias continúo.

Manuel Añorve, senador del PRI, recordó el discurso oficial que señalaba que el Insabi resolvería todos los problemas de salud en el país, lo cual, dijo, fue una farsa.

"López Gatell ha sido insolente e insensible que ha querido desviar su ineptitud e indolencia no sólo en el tema de los niños con cáncer sino con su estrategia fallida para combatir el Covid-19 y sus más de 500 mil muertes no reconocidas con 'teorías de la conspiración'".

Dijo que cualquier país con la mitad de las ineptitudes de López Gatell ya habría sido enjuiciado por "sus actuaciones criminales" por lo que propuso que el funcionario comparezca ante el Congreso para que informe cómo se resolverá el desbasto de medicamentos y aclare las descalificaciones contra los padres de niños con cáncer.

De inmediato, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña acusó a los medios de comunicación de realizar una campaña de desinformación para un golpe blando al Estado.

"La derecha carroñeramente usa temas sensibles ya que aseguró que López Gatell nunca dijo que los padres de niños sean golpistas 'sino ustedes de la derecha'".

"Hipócritas redomados. Miserables, carroñeros y golpistas", soltó el legislador con su habitual discurso donde incluyó a Estados Unidos en la teoría de un golpe de Estado y apuntó que "por más que les duela López Gatell que es un servidor público profesional y honorable" ya que "lo quieren tirar porque luego irían contra el compañero presidente".

Xóchilt Gálvez, senadora del PAN expuso que el sistema de salud del país está haciendo agua ya que existe desorden, ineficiencia y desabasto.

"Esta crisis no se resuelve con fantasías y teorías de golpes de Estado" por lo que exigió solucionar el tema de los niños y población sin medicinas para el cáncer en lugar de destinar presupuesto para las obras faraónicas del presidente.

María de los Ángeles Huerta, diputada de Morena, insistió en la teoría de la conspiración detrás de las protestas de padres de niños con cáncer y dijo que la oposición "el supuesto desabasto de medicamentos" en virtud de construir un discurso golpista. Es un golpe blando donde usan a medios conservadores, "hipócritas que le mienten al pueblo".

Por Movimiento Ciudadano, el senador Noé Castañón Ramírez calificó de miserable y canalla a quienes defienden la mala gestión de los últimos tres años y la enorme crisis de salud que surgió en esta administración por lo que exigió la renuncia de Hugo López Gatell no sólo por el tema del desabasto de medicamentos contra el cáncer, sino por su fallida estrategia contra la pandemia.

Miguel Ángel Mancera Espinosa, senador del PRD expuso que cada año más de 7 mil niñas y niños enferman de algún tipo de cáncer y precisó que hay al menos 39 claves para atender el padecimiento que presentan desabasto.

Mariana Rodríguez, diputada del PRI, exigió la renuncia del subsecretario de Salud por su ineptitud y dijo que el actual gobierno sólo busca justificar y minimizar la grave situación de pacientes que requieren medicamentos y tratamientos oncológicos por medio de conspiraciones golpistas.

La lista de oradores continuó. En favor de la renuncia de López Gatell y en contra de ella por parte de morenistas, petistas y sus aliados. Al final, sólo discursos, llamados desde tribuna, ningún acuerdo ni siquiera para su comparecencia en la crónica de un largo debate anunciado, diferido.