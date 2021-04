Cruces fronterizos a EU llegan a su nivel más alto en 15 años

Los cruces fronterizos en marzo saltaron al nivel más alto en 15 años, según datos preliminares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Además, se reportó un número récord de niños no acompañados que cruzaron la frontera en ese mes, mencionan medios estadounidenses.

"The Washington Post" indica que los 171 mil migrantes detenidos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México el mes pasado subrayan el desafío que enfrenta la administración de Joe Biden.

NBC News indica que la mayoría de los adultos fueron rechazados bajo el Título 42, una normativa de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que tanto la administración de Trump como la de Biden han utilizado para bloquear la migración durante la pandemia del Covid-19.

El récord anterior se estableció en marzo de 2001 cuando 172 mil 849 migrantes fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza.

NBC reporta que el número de familias que cruzaron la frontera en marzo fue de más de 52 mil, aún por debajo del récord de 84 mil 526 establecido en mayo de 2019 bajo la administración Trump.

Si bien muchas familias son enviadas de regreso bajo el Título 42, un número cada vez mayor, especialmente en el Valle del Río Grande, puede quedarse en EU mientras esperan una decisión judicial sobre su caso de inmigración debido a la capacidad limitada de México para recuperarlos.

Número récord de niños no acompañados

Sobre la cifra de menores no acompañados, NBC News menciona que es de 18 mil 500, según datos preliminares de CBP.

Indica que el aumento sigue la política de la administración de Biden de expulsar a todos los migrantes excepto a los menores que vienen solos. En consecuencia, cientos de niños son retenidos en estaciones de la Patrulla Fronteriza, mucho más allá del límite legal de 72 horas.

Los datos aún son preliminares y pueden cambiar ligeramente antes de su publicación oficial.

El presidente Joe Biden se ha mostrado reacio a decir que el tráfico de migrantes en la frontera es inusual.

"La verdad del asunto es: nada ha cambiado", dijo Biden en una conferencia de prensa la semana pasada. "Sucede todos los años. Hay un aumento significativo en el número de personas que llegan a la frontera en los meses de invierno de enero, febrero y marzo. Eso sucede todos los años".