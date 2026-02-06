CS: México no se rinde ni se vende

Santiago, Qro.- En un contexto marcado por tensiones internacionales, advertencias de posibles intervenciones extranjeras para combatir al crimen organizado, la revisión del Tratado entre México, EU y Canadá y sanciones en caso de envío de petróleo a Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende.

Durante la ceremonia conmemorativa por el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, celebrada en el Teatro de la República, la Mandataria federal subrayó que el país no regresará a un régimen de privilegios, corrupción ni subordinación frente a intereses extranjeros.

"Porque, aunque algunos quisieran lo contrario, México no se explica sin su pueblo noble, valiente y trabajador. Tampoco se explica sin su lucha constante por soberanía e independencia, ni sin su solidaridad hacia otros pueblos, sin su amor por la justicia y por la verdadera democracia", expresó.

Desde Querétaro, cuna de la Constitución de 1917, la Presidenta agradeció al Congreso de la Unión por el trabajo legislativo que permitió concretar más de 22 reformas constitucionales y 50 modificaciones a leyes secundarias, entre ellas la del Poder Judicial, que establece la elección popular de jueces, magistrados y ministros.

"El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano", dijo.

En el acto estuvieron presentes representantes de los tres Poderes de la Unión.