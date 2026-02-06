CS: México no se rinde ni se vende
Dijo que el país no regresará a un régimen de privilegios
Santiago, Qro.- En un contexto marcado por tensiones internacionales, advertencias de posibles intervenciones extranjeras para combatir al crimen organizado, la revisión del Tratado entre México, EU y Canadá y sanciones en caso de envío de petróleo a Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende.
Durante la ceremonia conmemorativa por el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, celebrada en el Teatro de la República, la Mandataria federal subrayó que el país no regresará a un régimen de privilegios, corrupción ni subordinación frente a intereses extranjeros.
"Porque, aunque algunos quisieran lo contrario, México no se explica sin su pueblo noble, valiente y trabajador. Tampoco se explica sin su lucha constante por soberanía e independencia, ni sin su solidaridad hacia otros pueblos, sin su amor por la justicia y por la verdadera democracia", expresó.
Desde Querétaro, cuna de la Constitución de 1917, la Presidenta agradeció al Congreso de la Unión por el trabajo legislativo que permitió concretar más de 22 reformas constitucionales y 50 modificaciones a leyes secundarias, entre ellas la del Poder Judicial, que establece la elección popular de jueces, magistrados y ministros.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano", dijo.
En el acto estuvieron presentes representantes de los tres Poderes de la Unión.
no te pierdas estas noticias
Frente Frío 33 activa alertas por hielo negro en zonas de Chihuahua y Durango
El Universal
Ante la amenaza del hielo transparente, conoce las medidas preventivas recomendadas con la llegada del Frente Frío 33
Alcalde de Zacualpan, Veracruz, Sufre Ataque Armado
El Universal
La violencia en Veracruz se hace presente con la agresión armada al alcalde de Zacualpan y otros casos de violencia extrema en la región.
México revela su equipo completo para el Mundial de Beisbol 2026
El Universal
Benjamín Gil liderará a 30 peloteros en busca de trascender en el torneo internacional.