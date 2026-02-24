CS presenta hoy su plan de reforma electoral

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum presenta este martes su propuesta de reforma electoral ante el Congreso. La entrega se formalizará luego de que la semana pasada se filtrara un primer borrador de los trabajos de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que incluía varias propuestas que causaron alerta entre especialistas y funcionarios de las autoridades electorales.

Una de las propuestas del borrador fue la ampliación de curules en la Cámara de Diputados, ahora con 508. Se mantienen los 200 diputados de representación proporcional (plurinominales), pero divididos en una fórmula parecida a la que actualmente tiene el Senado de la República. Y esta última cámara se reduciría a 96 integrantes, eliminando la lista nacional.

En su conferencia del 19 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el documento circulado "es falso" y adelantó que presentará la iniciativa formalmente este martes.

En cualquier escenario, tanto la Presidenta como el líder morenista en el Congreso han admitido que no se cuenta con el apoyo de los partidos de la alianza oficialista –PVEM y PT– por múltiples razones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre los cambios que más escandalizaron fue la reorganización de los trabajos del Instituto Nacional Electoral (INE), pues el documento propone volver temporales las Juntas Distritales Ejecutivas y eliminar varias coordinaciones y unidades técnicas del INE con el fin de ahorrar más de 5 mil millones de pesos.

Otra modificación propuesta en el borrador fue la permisividad para que en los procesos de consulta popular se puedan poner a discusión las leyes electorales y que los partidos puedan participar en llamar a participar y compartir su opinión sobre la reforma electoral.

Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo una reunión privada con integrantes de la Comisión Presidencial y dirigentes partidistas en Palacio Nacional para afinar su propuesta de reforma.

Al encuentro acudió la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde. También arribaron representantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), entre ellos Jorge Emilio González, El Niño Verde, quien asistió en representación del senador Manuel Velasco, así como el diputado federal Carlos Puente.