CS rechaza el destape de Ruth González

Por El Universal

Febrero 13, 2026 03:00 a.m.
A
CS rechaza el destape de Ruth González

Ciudad de México.- Luego de que el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco Coello, destapó públicamente a la senadora Ruth González Silva como próxima candidata a la gubernatura de San Luis Potosí, cargo que actualmente ocupa su esposo, Ricardo Gallardo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se manifestó en contra de la sucesión inmediata entre familiares en cargos de elección popular.

"Ustedes saben que yo no estoy de acuerdo. No me parece correcto que sucedan familiares en el periodo inmediato, que se esperen seis años para poder competir. Pero no está bien que haya una sucesión de un familiar de manera directa", expresó.

Sheinbaum recordó que la prohibición del nepotismo electoral quedó establecida en la Constitución, al señalar que a partir de 2030 ningún familiar podrá suceder de manera inmediata a otro en un cargo de elección popular, ya sea diputado, senador, gobernador o presidente de la República.

"En la Constitución quedó que a partir del 2030 no puede suceder en un cargo de elección popular un familiar. Ningún cargo de elección popular puede ser sucedido, en el periodo inmediato no puede entrar ninguna persona que sea familiar", explicó.

"Esa es mi opinión personal y la opinión del partido al que hoy estoy de licencia, pero siempre pertenezco", dijo.

