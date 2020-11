¿Cuáles establecimientos acumulan más quejas en "El buen fin" y donde hay más ofertas según Profeco?

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, recomendó comprar libros, que duran más que una botella, ante el aumento de la venta de bebidas alcohólicas durante el Buen Fin.

"Aparte de la venta de pantallas, ropa y calzado, también ha subido mucho la venta de alcohol, ojalá no se vendiera tanto, mejor cómprense un libro, dura más que una botella", aconsejó el funcionario.

Sheffield explicó que en la edición 2020 del Buen Fin van 20% arriba las ventas comparadas con la edición 2019.

El procurador expresó que la ropa, zapatos y pantallas de televisión son los productos más vendidos. No obstante, han recibido más quejas en cuanto a las ofertas de las prendas porque son confusas:

"También quejas por pantallas, el que más ha acumulado, sobre todo por pantallas, es grupo Walmart, con 43%; Elektra, 7%; Chedraui, 3%, y Home Depot, 3%".

Señaló que las ofertas más grandes o más interesantes que la Profeco ha encontrado están en Sears y Liverpool.

Sobre la eventual alza al precio de la tortilla, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que no aumente el kilo por encima de la inflación en 2021, y dijo que de ser necesario, hablará con Juan Antonio González, de Grupo Maseca, para mantener su costo.

"Ojalá y no haya ese aumento (...) no está aumentando el precio de las gasolinas, de los energéticos, ojalá y se mantenga. Estuvimos en Macuspana y le agradecí a Juan González porque ayudó a los damnificados", refirió.