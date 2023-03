Cualquier "corcholata" que gane aplicará la misma política, asegura AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que cualquiera de los aspirantes presidenciales que resulte triunfador en la encuesta de Morena para elegir al candidato presidencial, aplicará la misma política en favor del pueblo y en favor de la nación, pero deben mantenerse unidos.

"No hay nada que temer, eso sí tenemos que mantenernos unidos mirando siempre hacia el porvenir y la felicidad de nuestros semejantes trabajando desde abajo y con la gente y sin descuidar la estrategia que llamamos a acertadamente la revolución de las conciencias para continuar avanzando en el cambio de mentalidad, para seguir politizando a nuestro pueblo".

Al conmemorar el 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera, ante un zócalo repleto y las tres "corcholatas presidenciales" –Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López-, el presidente López Obrador confió en contar con el apoyo del pueblo para consolidar la primera etapa en la transformación de nuestro país.

"También estoy convencido que cualquiera de los aspirantes que resulta triunfador en la encuesta para elegir al candidato de nuestro movimiento aplicará la misma política en favor del pueblo y en favor de la nación. Está asegurado en la continuidad con cambio".

Y agregó que "aún cuando en política es más peligroso subestimar la fuerza de los adversarios que sobreestimarlas, sostengo que hagan lo que hagan no regresarán al poder los oligarcas".



"No aceptaremos que se imponga una minoría"

Por otra parte, el presidente advirtió que no se aceptará nunca que en México se imponga una minoría a costa de la humillación y empobrecimiento de las mayorías.

"Nada de zigzaguear sigamos anclados en nuestros principios, reafirmemos la decisión y el rumbo que hemos tomado desde que inició el gobierno. No a las medias tintas no aceptaremos nunca que en México se imponga una minoría a costa de la humillación y empobrecimiento de las mayorías".

El Jefe del Ejecutivo recordó que años después de esa decisión histórica del presidente Lázaro Cárdenas se fundó el PAN, que nació criticando la expropiación petrolera: "digo esto en el Zócalo porque no miento hablo con la verdad".

Destacó que en su administración se combate la corrupción y existe un gobierno austero, sin lujos y todo lo ahorrado se destina a los programas de Bienestar como la pensión universal de los adultos mayores, becas a personas con discapacidad, a madres solteras, becas a estudiantes para familias pobres, Internet para todos, programa para mejoramiento y construcción de vivienda.