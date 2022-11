Cuando AMLO aprobó a José Woldenberg como consejero presidente

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- Actualmente, mientras se discute la reforma electoral en la Cámara de Diputados, el ambiente político se ha llenado de dimes y diretes contra el INE, Lorenzo Córdova y José Woldenberg, exconsejero presidente del IFE, que en la marcha a favor del INE de mañana ofrecerá un discurso.

Woldenberg ha sido parte del blanco de críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo describió como "parte del grupo y es como el maestro político de Lorenzo Córdova y de todo ese grupo".

A estos comentarios se sumaron otros funcionarios, como Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien afirmó que "todos y todas sabemos que José Woldenberg fue puesto en el IFE por el entonces presidente de la República Ernesto Zedillo".

Sin embargo, en octubre de 1996, el sociólogo José Woldenberg fue nombrado consejero presidente del IFE con la aprobación del mismo AMLO, quien entonces era dirigente del PRD.

A 24 horas de que se venciera el plazo constitucional para la integración del Consejo General del IFE, la Cámara de Diputados aprobó al consejero presidente y a los ocho consejeros electorales que lo integrarán. PRI, PAN, PRD y PT después de prolongadas negociaciones alcanzaron el consenso y decidieron que José Woldenberg fuera quien encabezara dicha institución.

Si bien se salvó el escollo constitucional para nombrar a los nuevos funcionarios electorales, las dirigencias partidistas continuaron las negociaciones en la Secretaría de Gobernación para consensar los demás temas pendientes como el financiamiento a los partidos, coaliciones, los topes de campaña y el acceso equitativo a los medios electrónicos de comunicación, que emitirá una reforma profunda al Cofipe.

En la Cámara Baja, sin embargo, hubo cuatro diputados perredistas, Leticia Calzada, Carlos Núñez, Salvador Martínez della Roca y Víctor Quintana que se inconformaron y votaron en contra solo del nombramiento de Woldenberg, al considerar que no se respetó el texto constitucional que prohíbe la reelección de consejeros electorales, ya que se había desempeñado como consejero ciudadano.

Las dirigencias partidistas luego de 12 horas de negociaciones ininterrumpidas con el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, encontraron alternativa jurídica para poder realizar los nombramientos sin necesidad de reforma por completo al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), lo que ocurrirá en los próximos 10 días.

A la Cámara de Diputados llegaron los dos proyectos de decreto, uno que modifica los artículos 74, 75, 76,77, 79, donde se detalla el procedimiento para la elección de los consejeros y los requisitos que éstos deben cumplir, además de las condiciones que se tendrán que llenar para la elección de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial, y el otro que contiene los nombres de los consejeros.

Los dos proyectos de decreto fueron firmados por los coordinadores Humberto Roque (PRI), Ricardo García Cervantes (PAN), Pedro Etienne (PRD), y Alfonso Primitivo Vázquez (PT).

La sesión de la Cámara de Diputados empezó desde las 11:00 horas y hubo necesidad de dos recesos para esperar estos documentos y ponerlos en consideración del pleno. A las 22:30 horas se reanudó y se dieron a conocer los textos a los que por considerarse como de obvia y urgente resolución, se le dispensaron todos los trámites, con el fin de que fueran sometidos de inmediato a votación.

Todavía antes de que se votaran, las diferentes bancadas convinieron en fijar brevemente sus posiciones en tribuna. Primitivo Vázquez, Pedro Etienne, Carmen Segura Rangel y Jorge Moreno Callado destacaron el esfuerzo prolongado para lograr el consenso. Dijeron que fue una muestra de madurez que permitirá por primera vez en la historia de este país contar con un máximo órgano electoral que no presidirá un representante del Poder Ejecutivo.

A la medianoche se llegó a la votación y en un solo acto, se aprobaron los dos decretos. El que reforma el Cofipe fue turnado al Senado, y el que tiene que ver con los nombres de los consejeros, la Constitución establece que corresponde únicamente a esta cámara aprobarlos. Los dos decretos aparecieron publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Se emitieron a favor 457 votos para los artículos no impugnados de los decretos, como antes se mencionó, cuatro perredistas votaron en contra del nombramiento de Jose Woldenberg.

Por la tarde se instalo el Consejo General del IFE y tomaron posesión sus nuevos integrantes, que serín los responsables de los comicios federales que se llevarían a cabo el próximo año.

Los consejeros tendrían una duración en su cargo de siete años. El secretario ejecutivo del IFE será nombrado y removido por las dos terceras partes de los integrantes del propio Consejo a propuesta del consejero presidente.

En caso de vacantes en el Consejo General y que no esté en periodo de sesiones la Cámara de Diputados, la atribución de elección corresponderá a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Los consejeros tampoco podrían tener ningún otro empleo remunerativo, además de reunir los requisitos tales como haber residido en el país durante los dos últimos años, no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos cinco años y no ser funcionario. La retribución será similar a la que perciban los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por la premura se establece en un transitorio que todas las facultades que establece el actual Cofipe para el director y Secretario General del IFE, sean atribuciones del secretario ejecutivo.

En el caso de los magistrados del Tribunal Electoral propuestos por la Suprema Corte, se establece que resulten electos preferentemente quienes tengan conocimiento en materia electoral.

Más tarde el senado de la República recibió la minuta correspondiente, que fue conocida y aprobada por el voto unánime de 118 legisladores. La sesión extraordinaria inició a las 00:25 horas de hoy, tras haberse dispensado por lo menos una veintena de trámites y procedimientos legislativos que ordinariamente se realizan para una modificación a las leyes. Al filo de la una de la madrugada, se realizó la votación sin que hubiera discusión ni tampoco condicionamiento de los partidos frente al decreto.

Esta premura con la que los legisladores concretaron en leyes los acuerdos que horas antes acordaron las dirigencias partidistas y Gobernación, solo tienen un precedente similar en 1934, cuando el presidente Lázaro Cárdenas reformó la Constitución para cambiar la estructura del Poder Judicial de la Federación, y cesar a los 16 ministros que fungían en aquella época.

Tras la aprobación de ambas cámaras de dicho decreto, se envió de inmediato al Ejecutivo para continuar con los trámites correspondientes. Los magistrados electorales, que ya para entonces habían sido consensados, serán designados y rendirían protesta en otra sesión del senado ese mismo jueves por la noche, con lo que se salvara la fecha límite que establece la Constitución para que entraran en funciones.

Prolongadas negociaciones

Luego de las 12 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, las dirigencias del PRI (Santiago Oñate Laborde), PAN (Felipe Calderón Hinojosa), PRD (Andrés Manuel López Obrador), y PT conciliaron posiciones en torno a Jose Woldenberg Karakowsky para ocupar la presidencia del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), y lograron los consensos definitivos para el nombramiento de los ocho consejeros ciudadanos.

Los nuevos consejeros electorales son Jose Barragan, Alonso Lujambio, Emilio Zebadua, Juan Molinar Horcasitas, Jaime Cardenas Garcia, Mauricio Merino, Jesus Cantu Escalante y Jaqueline Peschard. Se aclaró que el secretario técnico del IFE, será nombrado por ocho consejeros electorales, a propuesta del presidente del Consejo General del máximo organismo electoral del país.

A las negociaciones en Bucareli se incorporaron a las 17:00 horas los líderes del Congreso de la Unión y los coordinadores de las fracciones parlamentarias.

En Gobernación, Humberto Roque Villanueva, presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, al salir de la reunión explicó que los partidos se vieron obligados a utilizar este instrumento legislativo "dada la angustia de los tiempos" por no haber consenso.

Los consejeros suplementarios serán Gaston Luken, Florencio Fernández, Virgilio Rivera Delgadillo, Fernando Serrano, Rosa María de la Peña, Joel Ortega Juárez, Leonardo Valdés Zurita y Francisco José Andrés Sáenz.

Este jueves, los dirigentes de los partidos políticos acordaron reunirse nuevamente en la Secretaría de Gobernación, para continuar las discusiones en torno a los temas pendientes de las reformas secundarias.

Acucioso analista del sindicalismo mexicano y gran aficionado del futbol y la literatura, José Woldenberg Karakowsky se convertirá, a los 46 años, en el nuevo presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), después del consenso alcanzado por los partidos políticos.

Su nombramiento hace posible que la normatividad vigente se cumpla y el que proceso electoral federal -que culminará con los comicios de julio de 1997- comience a tiempo.

Políticamente, señala Gilberto Rincón Gallardo, director del Centro de Estudios para la Reforma del Estado, Woldenberg cumple con los dos requisitos básicos que debía llenar el nuevo titular del IFE: dar confianza plena, y contar con intachable autoridad moral.

"Tiene los conocimientos necesarios y la independencia suficiente para cumplir con el compromiso".

Woldenberg se convertirá en el titular del Consejo General del IFE, luego de que fuera propuesto por el PRI y aceptado por el PRD y el PAN.

En el organismo, además, estarán Emilio Zebadúa, Jacqueline Peschard, Jaime Cantú, Mauricio Merino, Juan Molinar Horcasitas, José Barragán Barragán, Alonso Lujambio y Jaime Cárdenas.

Su designación representa "la gran posibilidad para la democracia mexicana", manifiesta por su parte el escritor José Joaquín Blanco.

El sociólogo deberá dejar sus pasiones -la sociología, la literatura y el futbol- para dedicarse a su nuevo cargo.

"Ni modo -agrega en tono de broma- el Necaxa pierde a un gran aficionado".

Dentro de su trayectoria partidista, Woldenberg fue cofundador y miembro del Consejo Nacional del Movimiento de Acción Popular (MAP), en 1981; cofundador e integrante del comité central del PSUM (1981-1987), e integrante del Consejo Nacional y del CEN de Partido Mexicano Socialista (1988).

Por un tiempo, se integró al Frente Democrático Nacional y participó en el nacimiento del PRD, pero se desligó de Cuauhtémoc Cárdenas, "por quién sabe qué diferencias".