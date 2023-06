Cuando AMLO no está en su mañanera, está en campaña: Anaya

A-AA+

Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN, criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ande ocupado "haciéndola de jefe de partido", mientras el país se cae en pedazos, en especial con el tema de seguridad.

"No permitamos que un presidente que juró cumplir la ley y dedicarse a servir al país se dedique a ser jefe de partido en vez de gobernar", expresó Anaya a través de un video publicado en redes sociales.

"¿A qué hora gobierna López Obrador?", cuestionó.

En su video semanal Ricardo Anaya reiteró que López Obrador está más ocupado con la sucesión presidencial con sus "corcholatas".

Anaya recalcó que hacer campaña antes de la fecha que estipula el artículo 194 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales "es ilegal".

"Cuando López Obrador no está en la mañanera está en campaña ¿A qué hora gobierna López Obrador? Los mexicanos lo eligieron para gobernar, para solucionar problemas, no para hacerla de jefe de partido", expresó el panista.

Ricardo Anaya hizo hincapié que López Obrador inventa elegir al "coordinador de defensa de la 4 transformación, en vez de su candidato presidencial", pues quiere tapar el sol con un dedo.

Anaya refirió que el Presidente se ha vuelto un mentiroso compulsivo mientras "el país se cae en pedazos".

A López Obrador no le "interesa solucionar la violencia, mejorar la economía, el sistema de salud, el desabasto de medicamentos, el cuidado del medio ambiente y la educación. El interés del mandatario es poner en la presidencia a alguien que esté dispuesto a obedecerlo", expresó Anata.

"Estamos viviendo el sexenio más violento en la historia de México", dijo al mencionar que las cifras oficiales lo confirman.

"A dónde nos llevó su locura de ´abrazos y no balazos´ para los delincuentes. Ya que no vamos ni en el quinto año de gobierno y ya hay más muertos, más homicidios incluso más que en los sexenios de Calderón y Peña Nieto", indicó.

"No nos acostumbramos al atropello, a que la ley se viole de manera impune, precisamente por quienes debieran cuidarla", añadió Anaya.