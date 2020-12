¿Cuándo comienzan las rebajas de invierno?

Cada fin de temporada, las tiendas de ropa, calzado y cosmética realizan sus descuentos para sacar los saldos pendientes y darle la bienvenida a los productos de la nueva temporada, pero el fin de año, con las rebajas de invierno, se suele sacar todo lo que sobró del año y, por lo tanto, los descuentos son más atractivos, incluso existe la rebaja sobre rebaja.

¿Qué es la rebaja sobre rebaja?

Las cadenas de tiendas lanzan un primer descuento sobre sus productos, que puede ir desde el 10 hasta el 50 por ciento, pero luego de ciertas semanas, con el objetivo de que todos los productos que les quedan se vendan, sobre esos primeros descuentos les hacen un extra. Es decir, un producto puede tener el 50 por ciento de rebaja más el 20, así que te lo llevas en una ganga.

Ya se acerca ese momento en que conviene sacar los ahorros para comprar ropa, zapatos o productos de belleza a precios más bajos. Aunque es importante precisar que debido a la pandemia que estamos viviendo causada por Covid-19, es mejor que tus compras las planees en línea; incluso por este medio pueden tener mejores descuentos los productos y lo mejor es que llegan muy bien empacados hasta la puerta de tu casa.

Aquí te decimos cuándo comienzan estas rebajas de enero para que vayas rompiendo el cochinito de los ahorros.

Fechas de las rebajas de invierno

Cada cadena de tiendas establece sus propias fechas pero la mayoría comienzan el 7 de enero, un día después de que se celebra el Día de Reyes en México. Y terminarán el 7 de marzo. Lo ideal, si quieres encontrar todas las tallas, los colores, los modelos y los estilos, es que compres los primeros días; aunque las rebajas sobre rebajas comienzan después, pero allí estarás sujeto a las tallas que queden o los modelos en existencia.

Como te lo dijimos anteriormente, la ventaja de comprar en línea a la que nos ha orillado la pandemia es que puedes ver con toda tranquilidad el catálogo de productos que tiene cada tienda, los colores y las tallas disponibles. No te cansas de recorrer tiendas y de pasarte horas formada en el probador o en la caja.

La mayoría de las tiendas, además, te dan las medidas en centímetros del pecho, cintura y espalda para que sepas qué talla debes pedir, al igual que la medida en centímetros del pie. Lo cual te ayuda a que no haya confusiones en pedir una talla que no te va a quedar y tengas que regresar tu compra.

Tips para comprar en línea

Lo primero que debes hacer al comprar en línea es visitar los sitios web oficiales de las tiendas, no recurras a otros que a veces te ofrecen más descuento, pero no sabes si son confiables y puedan robarte dinero, datos y demás.

Ya que estás en la página web de la tienda donde quieres comprar, revisa bien su catálogo para que tengas opciones y también su política de devoluciones y el precio de envío. En la mayoría el envío será gratis luego de un cierto monto o hay tiendas departamentales que no te cobran extra por mandarte tus compras hasta la puerta de tu casa.

También es importante que estés conectado a una red WiFi segura, la de tu casa que estás pagando, no te cuelgues de ninguna que no conozcas porque puede haber fuga de información.

Finalmente, al realizar tu pago, que seguramente será con tarjeta de débito o crédito, no guardes la contraseña o la información de la tarjeta. Además, al terminar tu compra asegúrate de tener en tu mail el recibo con el ticket de compra o tomarle una foto a la pantalla que aparece al terminar el proceso, lo cual será tu comprobante.

Felices rebajas.