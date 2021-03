"Cuando hay vacunas se vacuna", argumenta Alcocer; "vamos bien", dice AMLO

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela informó que ayer se aplicaron 362 mil 582 dosis de vacunas contra el Covid-19 en adultos mayores, el mayor registro de aplicaciones del biológico que supera las 300 mil que se aplicaron en un día de marzo pasado.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, el secretario Alcocer dijo cuando "cuando hay vacunas se vacuna" pues recordó que el plan inició el 24 de diciembre de 2020, pero ha habido un acceso limitado a las dosis.

Alcocer señaló que hasta ayer 10 de marzo se han aplicado más de 3.4 millones de vacunas tanto al personal de la primera línea del sector salud que atiende al Covid-19; maestros de Campeche y adultos mayores.

El funcionario destacó que va mejorando la participación de las brigadas correcaminos que ayudan a la aplicación de las vacunas.

"Una buena noticia, no sólo es el número sino la calidad de la aplicación como se ha logrado tener una organización mayor, una organización de todos los participantes, 12 o 13 participantes de las brigadas que están funcionando y todavía tenemos posibilidad de hacerlo con mayor número de brigadas en todo el país".



"Vamos bien" y se avanza en plan de vacunación contra Covid: AMLO



Al asegurar que hay reservas y no hay contratiempos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "se va avanzando bien" y "vamos bien" en el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, y destacó que ayer miércoles es uno de los días que más vacunas se han aplicado al sumar alrededor de 300 mil dosis en todo el país.

"Está avanzado bien, se va avanzando. Ayer se vacunó a muchos adultos mayores en el país, es posiblemente el día de más vacunas que se han puesto a adultos mayores, desde que comienzo de la campas, si no es que es el primero o segundo, alrededor del 300 mil vacunas. Entonces vamos bien, tenemos reservas y no hay contratiempos".

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal destacó la organización que se ha tenido para inmunizar en la Ciudad de México.

"Quiero destacar que ha sido ejemplar la organización de aplicación de la vacuna en general, pero de manera especial en la Ciudad de México por el apoyo que se recibe del gobierno de la Ciudad. Esto ha facilitado mucho las cosas para que se avance bien", agregó.