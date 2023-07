Cuándo saldrá la Guardia Nacional del Metro CDMX

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- Seis meses después de que el Gobierno capitalino anunció la entrada de la Guardia Nacional al Metro capitalino, el jefe de Gobierno, Martí Batres, afirmó que la corporación federal ha estado saliendo de manera "escalonada".

Cuestionado sobre la GN del Metro, el mandatario señaló que no puede afirmar "tajantemente" cuándo saldrá de forma definitiva, no obstante, aseguró que su presencia ha ayudado "mucho" en la seguridad de la capital.

"Hay una presencia que se ha estado escalonando de tal forma que el Metro se regularice y funcione en sus condiciones normales, generales; claro que siempre tenemos el apoyo de la Guardia Nacional cuando lo requerimos, efectivamente se solicitó su presencia frente a una situación extraordinaria", dijo.

En conferencia de prensa, el mandatario explicó que la corporación ha ayudado "muchísimo" en otros aspectos, como patrullajes en la zona de Tláhuac o al combate de la tala clandestina de árboles.

A su vez, el jefe de Gobierno señaló que la GN estará siempre "dispuesta y disponible" para lo que se requiera en el Metro o en algún punto de la Ciudad de México.

"Nos ha ayudado mucho en esta etapa, pero no puedo afirmar tajantemente que ya se va la Guardia Nacional de manera definitiva del Metro", señaló.