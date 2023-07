"Cuando te matan no te preguntan por quién votaste", recuerdan activistas feministas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- "Mientras las corcholatas oficialistas y de oposición andan de carnaval, de fiesta recorriendo los estados, en el país sigue en aumento los feminicidios y desaparición de mujeres y niñas", afirmaron activistas de la Coordinadora de Alianzas por los Derechos de las Maternidades e Infancias.

Al convocar a todos los aspirantes a la candidatura presidencial a firmar y comprometerse con la Agenda Feminista 2024-2030, lamentaron el silencio de las corcholatas frente a la violencia de género, ante los ataques y hostigamiento del gobierno y ante la justicia patriarcal.

Frida Gómez, coordinadora de Las Camillas, dijo que está convocatoria es una iniciativa apartidista, es decir que no acompaña a ningún aspirante, ni a ningún partido, a ningún color.

"El llamado es a todas y todos los aspirantes a comprometerse con la agenda feminista. Cuando te matan no te preguntan de qué partido eres o por quién votaste", apuntó a nombre de 58 colectivos.

"A diario los aspirantes a candidatos y candidatos andan de fiesta, de carnaval, mientras en los últimos cinco años, es decir en este sexenio aumentó en 200 por ciento el feminicidio más la cabeza cifra negra que es aún mucho mayor", subrayó.

"Nadie que pretende gobernar este país puede dar espalda a las mujeres, no basta con tener dos candidatas o una Presidenta, si da la espalda al movimiento feminista, de protección a las mujeres, a las adolescentes y a las niñas", dijo en rueda de prensa.

Acompañada de una veintena de activistas y líderes de colectivos, expuso que ninguno de las y los aspirantes presidenciales dice nada respecto a que 9 mujeres desaparecen por hora, el 54 por ciento son niñas.

Gabriela Pablos, activista, lamentó que algunos de los aspirantes a la candidatura presidencial solo buscan acercarse a las feministas, a las activistas para tomarse la foto.

"Somos ciudadanas de segunda, quien vaya a gobernar este país no puede seguir siendo omiso, volteando a otro lado o incluso hostigadas desde el gobierno", indicó.

"Necesitamos candidatos que se comprometan y no que se burlen de nosotras, y terminar con la justicia patriarcal", agregó.

La Agenda Feminista 2024-2030 incluye la reforma aborto legal con acceso universal, Reforma Judicial con enfoque feminista, contra la violencia vicaria, la sustracción de menores.

Asimismo, la reforma para mujeres jornaleros, que están en situación de esclavitud e Ingreso básico para las mujeres que se dedican a los cuidados de adultos mayores y la homologación del tipo penal de femicidio en todo el país.