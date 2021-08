¿Cuándo y a qué hora será segundo simulacro de sismo nacional 2021?

La Coordinadora Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el segundo simulacro nacional se realizará el domingo 19 de septiembre a las 11:30 horas.

El ejercicio se realizará con el propósito de fomentar la cultura de la Protección Civil en la población y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad de una emergencia o desastre.

El segundo Simulacro Nacional se realizará en el marco del 36 y cuarto aniversario de los sismos de 1985 y 2017.

La Coordinadora Nacional de Protección Civil propone que el simulacro se hará con la hipótesis de un sismo de magnitud 7.2 con epicentro a 35 Km al este de Acatlán de Osorio, Puebla, 55 km de profundidad con una percepción fuerte en la Ciudad de México.

Se informó que para las entidades federativas en las cuales el movimiento del terreno derivado de este escenario no es significativo en términos de peligro sísmico, se les invita a definir la hipótesis o escenarios que plantearán para su entidad.

La información sobre peligro para diferentes fenómenos naturales se puede consultar en el Atlas Nacional de Riesgos.

10 cosas que necesitas saber sobre el Simulacro Nacional 2021

1.- ¿Quiénes pueden participar?

Todas las personas pueden participar en el Segundo Simulacro Nacional 2021.

2.- ¿Cuál es el escenario o hipótesis?

Los Simulacros deben ser planeados para un escenario que incluya la preparación de un guion con información lo más apegado a la realidad; sobre las posibles consecuencias o daños generados en el inmueble.

3.- Registro

La importancia de registrar los simulacros a nivel nacional, consiste en analizar los datos, para obtener mejoras que conduzcan a políticas preventivas y acciones de capacitación, prevención y preparación en cada localidad.

Así como reorientar programas de difusión para reforzar la cultura de Protección Civil.

4.- ¿Cómo me preparo antes de un Simulacro Nacional?

La planeación es la clave del éxito, para lo cual antes de realizar tu Simulacro debes tomar en cuenta la identificación de riesgos del inmueble, así como:

a) Realizar un plan para saber qué hacer.

b) Simular situaciones de emergencia.

c) Asignar responsabilidades a cada persona.

d) Tener a la mano directorio telefónico, botiquín y documentos importantes.

e) Identificar zonas de seguridad, salidas de emergencia y puntos de reunión.

5.- Empieza con tu Plan Familiar de Protección Civil

Si bien, ya cuentas con lo necesario para realizar un Simulacro; es fundamental que antes de desarrollar este ejercicio, cuentes o actualices con tu familia, el Plan Familiar de Protección Civil.

6.- Identifica tu Unidad Interna de Protección Civil

Además de tu Plan Familiar, debes identificar a la Unidad Interna de Protección Civil de tu inmueble, escuela o centro de trabajo.

7.- ¡A la acción!

La ejecución del Simulacro consiste en llevar a la práctica todo aquello que se planeó, lo que acordaste con tu comunidad o la Unidad Municipal y Estatal de Protección Civil, para la aplicación de los procedimientos o normas establecidas.

8.- Comparte en redes sociales

Difunde en tus redes sociales cómo eres ejemplo en tu Comunidad y adoptas una cultura de Protección Civil.

9.- Y después... ¿Qué sigue?

Realizado el simulacro y después de la reunión de evaluación respectiva de la Unidad Interna de Protección Civil, cada inmueble debe realizar una evaluación con los miembros de la Unidad Interna de Protección Civil y los participantes del evento, para medir aciertos y corregir fallas, de todo el proceso de ejecución.

10.- No olvidar...

Un Simulacro no es un juego, de este ejercicio puede depender tu vida.