¿Cuántas horas invierten los mexicanos para ir al trabajo?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- Antes de la pandemia, trasladarse de casa a la oficina era una actividad normal y cotidiana, pero con el Covid-19 las cosas cambiaron y los nuevos formatos laborales son cada vez más comunes, de acuerdo con una encuesta realizada por el sitio de empleo Indeed.

"Descubrimos que varios trabajos podían realizarse desde el hogar o cualquier otra parte. Así, poco a poco, el trabajo a distancia facilitó que empleados y empleadores dedicaran tiempo a otras actividades", destacó la empresa.

La encuesta incluyó a 936 trabajadores mexicanos para conocer qué opinan sobre los últimos cambios y reformas en la Ley Federal del Trabajo en México.

---Predomina el modelo híbrido de trabajo

Actualmente las dinámicas de trabajo han evolucionado y el modelo híbrido es uno de los más predominantes, considerando que 27% de los mexicanos laboran bajo ese esquema, arrojó el ejercicio.

Además, 24% de los encuestados señaló que trabaja de manera remota y 40% lo hace completamente en una oficina, aunque 20% de estos últimos trabajó durante un periodo en casa.

"Aun cuando la nueva normalidad está en constante cambio, ahora somos más conscientes de la importancia del tiempo y de invertirlo de una mejor manera, de acuerdo con nuestras prioridades o necesidades", dijo Madalina Secareanu, gerente senior de comunicación corporativa de Indeed en América Latina.

"En las grandes ciudades como la Ciudad de México, el tiempo pasa más rápido y toma más tiempo moverse de un lugar a otro debido al tráfico u otros factores que están fuera de nuestras manos", agregó.

----Trabajadores invierten hasta dos horas en trasladarse de su casa a la oficina

Según el estudio, alrededor de 37% de los trabajadores mexicanos invierte una hora en trasladarse de su casa a la oficina, mientras que 24% invierte dos horas o más.

Aun cuando puede ser una rutina a la que la gente se acostumbra, 41% de los mexicanos encuestados revelaron que si no tuvieran que ir a una oficina, pasarían tiempo con su familia o amigos.

Mientras que 18% se enfocarían en su desarrollo profesional a través de estudios o especializaciones; 15% disfrutarían de sus pasatiempos; 13% practicarían deporte y 12% sólo descansarían más.

"La pandemia cambió significativamente la forma en que percibimos un trabajo y la necesidad de estar en un espacio concreto para realizar determinadas actividades. Desde entonces hemos descubierto que podemos conciliar la vida laboral y personal si tenemos la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar o simplemente utilizar el tiempo libre para uno mismo", destacó Secareanu.