¿Cuánto cuesta rellenar un tanque de oxígeno? Esto dice la Profeco

Comprar o rentar un tanque de oxígeno debe de hacerse, preferiblemente ante aquellas empresas formales que llevan una larga trayectoria en la venta de ese gas, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer precios para rellenarlos con oxígeno. Además de que advirtió que no es bueno automedicarse ni utilizar oxígeno medicinal al menos que lo recete un médico, porque puede ser fatal hacerlo cuando no se requiere.

Para empezar, la Profeco pidió a los consumidores verificar que los cilindros que adquieran traigan en las etiquetas los datos del proveedor, su capacidad y que sean para oxígeno medicinal, ya que no se recomienda otro tipo de contenedor para rellenarlos. En momentos en que hay escasez de tanques, por la gran demanda de estos por la pandemia, la Profeco realiza una campaña "Devuelve tu tanque. Por amor a la vida".

Además de que dio a conocer en la Revista del Consumidor que son tres las principales empresas que producen oxígeno medicinal en México: Grupo Infra, Medigas y Criogas. El 2 de febrero, en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, Grupo Infra rentó el tanque de 10 mil litros en 595 pesos y pidió un depósito de cuatro mil pesos, mientras que la recarga la vende en 885 pesos, informó. Por su parte, Medigas renta el cilindro de nueve mil 500 litros en 638 pesos, pidió un depósito de cuatro mil 500, mientras que la recarga la manejó en 770 pesos.

La empresa Criogas vende en los estados de Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Yucatán el tanque de nueve mil litros en seis mil 900 pesos, si se trata de renta dos mil 300 pesos, con un depósito de 6 mil pesos, y la recarga cuesta 540 pesos. La Profeco alertó que: "el oxígeno medicinal es recetado a pacientes ventilados mecánicamente, por lo que pertenece a un grupo de medicamentos denominados gases medicinales".

Aseguró que puede ser fatal automedicarse. "No todos los pacientes con Covid-19 lo requieren", y advirtió que "la automedicación del oxígeno medicinal puede ser fatal pues representa un factor de riesgo de intoxicación, paro respiratorio o fibrosis pulmonar".