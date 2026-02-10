¿Cuánto tarda en manifestarse el sarampión tras el contagio?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- De acuerdo con el boletín informativo emitido por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de sus servicios de atención a la salud, el virus del sarampión representa una amenaza latente debido a su facilidad de propagación. La institución señala que el contagio ocurre por contacto directo con gotitas de saliva y moco expulsadas al toser, estornudar o hablar.

Tiempo de incubación y contagio del sarampión

Según los datos recopilados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, se calculan hasta 136 mil defunciones anuales a nivel global por esta causa, siendo la población infantil la más vulnerable.

La UNAM subraya que, aunque en México el último brote registrado data de 2020 con 196 casos, la movilidad internacional incrementa el riesgo de casos importados.

Una de las mayores preocupaciones para las autoridades sanitarias es el tiempo que el virus permanece silencioso en el organismo antes de dar señales visibles. Según la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM, el tiempo transcurrido entre el contagio y la aparición de los primeros síntomas oscila entre los 7 y los 21 días, con un promedio general de 10 días.

No obstante, la peligrosidad radica en que la persona infectada tiene la capacidad de transmitir el virus a otros desde cuatro días antes de que aparezcan las lesiones cutáneas (ronchas rojas) y hasta cuatro días después de su manifestación.

Síntomas iniciales y complicaciones del sarampión

De acuerdo con los manuales técnicos de la Clínica Mayo (Mayo Clinic), el cuadro clínico inicial se confunde frecuentemente con un catarro común, presentando fiebre, tos, estornudos, lagrimeo y congestión nasal.

Es solo unos días más tarde cuando surge el exantema característico (manchas rojas pequeñas en la piel), el cual suele durar de cuatro a siete días antes de iniciar un proceso de descamación. La UNAM destaca que los casos son históricamente más frecuentes durante el final del invierno y el inicio de la primavera, por lo que el monitoreo debe intensificarse en los primeros cuatro meses del año.

El riesgo del sarampión no se limita a la erupción cutánea, sino a las secuelas permanentes que puede dejar en el organismo. Según la información proporcionada por la UNAM, las complicaciones ocurren con mayor frecuencia en infantes menores de 6 años y en individuos inmunocomprometidos. Los efectos secundarios pueden afectar gravemente los oídos (causando sordera), la laringe y los pulmones (neumonía). Aunque es menos habitual, también se reporta daño cerebral o encefalitis, una inflamación que puede tener consecuencias fatales o discapacitantes.

Prevención y recomendaciones de la UNAM

De acuerdo con el portal especializado The Lancet Infectious Diseases, la inmunización es la única herramienta efectiva para contener los brotes. En México, la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis, se aplica de manera sistemática. Sin embargo, la UNAM advierte que "en los últimos 15 años, las coberturas de vacunación no han alcanzado los niveles óptimos", lo que deja a un sector importante de la población joven sin protección.

La recomendación de la máxima casa de estudios es permanecer alertas ante casos sospechosos y acudir a los servicios de salud especializados para completar los esquemas de vacunación SR (sarampión y rubéola) si es necesario.