Cuántos días faltan para la inauguración del Tren Maya

A-AA+

Javier May, titular del Fonatur, destacó los avances en la construcción del Tren Maya a 339 días de su inauguración.

En la conferencia mañanera de este lunes del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, May recordó que esta obra comprende mil 554 kilómetros que se construyen en siete tramos. Detalló que solo en el tramo uno, que pasa por Chiapas, Tabasco y Campeche, "se están generando más de 12 mil empleos".

"Faltan 339 días para inaugurar la obra en diciembre de 2023 por lo que continuamos coordinados y trabajando con ánimo e intensidad", indicó.

Por su parte, Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, informó que los programas y pensiones para los estados conurbados al Tren Maya benefician ya a 2 millones 653 mil 190 habitantes de Chiapas, Campeche y Tabasco, con una inversión social anual que supera los 53 mil 289 millones de pesos para quienes viven en estas comunidades cercanas al tramo uno.

Entre los programas que llegan a esas entidades, dijo, destacan becas educativas, pensiones, jóvenes construyendo el futuro, apoyo a personas con discapacidad, y sembrando vida, entre otras cosas.

Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, informó que durante toda la ruta se tiene planeada una estrategia de seguridad que contempla la presencia de elementos de la Guardia Nacional en los trenes, así como helicópteros que ofrecerán vigilancia aérea durante toda la ruta: "serán cerca de 5 mil elementos los que ofrecerán seguridad por tierra y aire".

A nombre de las empresas que laboran en la construcción del Tren Maya, Maite Ramos Gómez, directora Alstom México, informó que va avanzado el armado de 42 trenes, así como la creación de un taller y una cochera con más de 16 hectáreas con 18 mil metros cuadrados de superficie.

"Es decir, que se tiene el espacio suficiente para poder crecer", mencionó.

Puntualizó que, en esa obra, se han generado 140 empleos directos y más de 600 empleos indirectos.

Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), habló del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, que permitirá profundizar la investigación, el manejo y el cuidado de zonas arqueológicas cercanas a esta obra, así como la mejor atención al público que las visite.

Detalló que en el tramo uno, el trabajo de conservación ha concluido con la recuperación de 2 mil 568 elementos arqueológicos inmuebles, 202 bienes muebles, principalmente cerámica y escultura, 244 mil 708 fragmentos de cerámica, 177 entierros de época prehispánica y 38 rasgos naturales asociados a la presencia humana.

Blas Andrés Núñez, Jordán, jefe del Centro Coordinador de Operaciones (CCO) del Tren Maya, puntualizó sobre la construcción del Hotel Palenque. Explicó que están próximos a concluir con la construcción de 160 habitaciones, albercas, gimnasio, cafeterías, entre otras cosas.

Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas, dijo que en su entidad no solo son simpatizantes del Tren Maya, sino que además están agradecidos: "En esta entidad se construye la universidad politécnica y un hospital, nosotros también estamos trabajando para garantizar la seguridad, estamos construyendo un C5".

Carlos Manuel Merino Campos, gobernador de Tabasco, coincidió, y declaró que los tabasqueños "estamos entusiasmados y agradecidos": "En nuestra entidad habrá dos estaciones y un paradero que será importante para la atracción económica del turismo. Esto va a permitir que se unifique a Tabasco con el resto del país".