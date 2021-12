Cuauhtémoc Blanco acusa intromisión de excolaborador de Graco Ramírez

CUERNAVACA, Mor., diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo consideró que sería un error desaparecer la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), como lo pretende un grupo de diputados, y acusó que detrás de este tema está el exsecretario de Finanzas en la administración de Graco Ramírez, Jorge Michel Luna.

Actualmente el excolaborador de Graco Ramírez (2012-2018) es asesor del diputado Agustín Alonso Gutiérrez, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, uno de los principales promotores de suprimir a la ESAF. El mandatario estatal señaló que los diputados locales intentan extinguir la ESAF para su beneficio y para "tapar hoyos" con la intención de que no se lleven a cabo auditorías en las administraciones municipales que concluyen este 31 de diciembre.

"Tienen ahí a un 'hamponazo' que se llama Jorge Michel Luna, que está detrás de todo esto y que tiene no sé cuántas demandas, pero no va a pasar nada porque lo va a proteger el fiscal Anticorrupción, porque son de Graco Ramírez; entonces nunca le vamos a hacer justicia a la gente porque a estos personajes los dejó Graco Ramírez", expresó Blanco Bravo.

El gobernador dijo que no se puede permitir que continúe la corrupción en los municipios e insistió que la intención de desaparecer la ESAF es para que no les hagan auditorías a los municipios donde algunos legisladores locales fueran alcaldes. Blanco Bravo dijo que un claro ejemplo es el ayuntamiento de Cuernavaca que actualmente no tiene recursos ni para pagar los aguinaldos a la base trabajadora, por lo que cuestionó "¿qué se hizo con ese dinero, para qué quieren recursos sino tienen finanzas sanas?".

Fosas clandestinas en Yecapixtla

El jefe del Ejecutivo también fue cuestionado respecto a las fosas clandestinas encontradas en Yecapixtla y pidió que se investigue al actual presidente del Congreso de Morelos, Erick Sánchez Zavala, quien fungió como alcalde en los últimos seis años. En respuesta, el edil exhortó al gobernador a generar paz en el estado porque Morelos vive momentos difíciles, la gente tiene miedo de salir a las calles. "Desde que el gobernador asumió la seguridad mi pueblo (Yecapixtla), ha estado sobre la estrategia de Mando Coordinado Policía Morelos, y por lo tanto se debe preguntar al comisionado José Antonio Ortiz Guarneros", sostuvo Sánchez Zavala.