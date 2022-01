Cuauhtémoc Blanco califica de guerra sucia su foto con presuntos narcos

Ciudad de México, 4 ene (EFE).- El exfutbolista y actual gobernador del estado mexicano de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, consideró este martes que la política es una constante "guerra sucia" después de difundirse hoy en la prensa una fotografía donde aparece con presuntos narcotraficantes.

"Yo no soy ningún delincuente, ni pacto con delincuentes, voy a seguir trabajando para darle paz al estado. Mejor que se preocupen los 'narcopolíticos' que están aquí (en el estado). Ellos sí están siendo investigados, yo no tengo nada que esconder, que me investiguen al 100 %", dijo Blanco tras un acto militar.

"Esa fotografía es una más de las que he me he tomado", agregó. "¿Guerra sucia?", le preguntaron al exfutbolista, quien respondió: "Así es, así es la política y como me gustan los 'trancazos' (golpes) voy con todo este 2022 contra estos personajes que tanto daño le han hecho al estado".

El periódico el Sol de México publicó este martes una imagen que, precisó, fue verificada, donde aparece Blanco junto a Irving Eduardo Solano, alias el Profe, líder del Cártel Guerreros Unidos detenido en febrero de 2021.

También aparecen Homero Figueroa, alias la Tripa, presunto líder del grupo criminal Comando Tlahuicas; así como Raymundo Isidro Castro, alias el Ray, quien era el líder regional del cartel CJNG en Morelos y que fue asesinado en octubre de 2019 en un riña en el Centro de Reinserción de Morelos.

Según el rotativo, la imagen fue captada poco después de que Blanco, de 48 años, tomara posesión como gobernador de Morelos el 1 de octubre de 2018.

El tres veces mundialista dijo que este tipo de asuntos continuarán apareciendo en medios porque los partidos de oposición ya se están perfilando para el año electoral 2024.

También contó que toda la información que tenía de las personas que están metidas en el narcotráfico en Morelos, "los narcopolíticos", la entregó a la Fiscalía General de la República (FGR). "Ya no está en mis manos ni en mi cancha", agregó.

A mediados de septiembre de 2021, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, estado del centro de México, recibió una denuncia contra Cuauhtémoc Blanco y una red de amigos y familiares investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno federal.

La denuncia por enriquecimiento ilícito, presentada el 13 de septiembre, se difundió a nombre de Enrique Paredes Sotelo, presidente del Colegio de Abogados de Morelos.

La denuncia se presentó un año después de conocerse una investigación de la UIF y la Fiscalía General de la República (FGR) por una presunta red de corrupción de los colaboradores de Blanco, gobernador desde 2018 por el Partido Encuentro Social (PES), aliado del Gobierno federal.

Blanco es conocido por ser uno de los mejores futbolistas de la historia de México, donde fue el segundo mayor goleador del Club América y el tercero de la Selección Mexicana.