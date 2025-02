Cuauhtémoc Blanco presentará contrademanda por caso de violación

El diputado Cuauhtémoc Blanco aseguró que la demanda y solicitud de desafuero por presunta violación es parte de una guerra sucia que inició el exfiscal de Morelos, Uriel Carmona.

"Hay que decir siempre la realidad. Sé quién está atrás de la señorita, entonces me tengo que defender, como me he defendido desde que empecé en la política, y sé que así es la política, hay guerra sucia. Yo sé quién está atrás de todo esto, y es el exfiscal", dijo.

Al término de la reunión plenaria de Morena, en la Cámara de Diputados, el diputado morenista dijo que se trata de "fuego amigo" porque a "muchos les duele que yo esté aquí, porque les estoy estorbando, pero no me van a bajar".

Añadió que contrademandará en el caso por presunta violación de quien dijo no tiene ninguna relación familiar. "Vamos a contrademandar porque no me voy a quedar callado, y al final de cuentas, y les digo de una vez, no es mi media hermana, no tiene nada que ver conmigo", comentó.

Finalmente, adelantó que presentará una iniciativa ante la Cámara de Diputados para defender a los hombres que sean acusados injustamente por mujeres.

"Claro, porque es muy fácil acusarte. Primero que te lo demuestren, porque le hacen daño a tu familia. La voy a preparar bien, para que nosotros nos defendamos también, porque no se vale lo que están haciendo hacia mi persona y destruyendo mi imagen, no lo voy a permitir", dijo.