"Cubrebocas nunca ha sido medida sanitaria obligatoria en México", dice López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que el uso de cubrebocas nunca ha sido una medida sanitaria obligatoria en México.

"El pueblo de México es muy solidario y responsable, no hay que estarlo limitando, tutelando o forzando, ese modelo de restricción severo no es viable para México, porque tenemos un pueblo muy consciente y participativo.

"En México nunca establecimos obligaciones para el individuo, el cubrebocas nunca lo hemos establecido de uso obligatorio porque sabemos que el pueblo responder de manera consciente y solidaria, y esto esta denostado".

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Salud señaló que todavía estamos con las medidas recomendadas y es claro que éstas dependen de la intensidad de la transmisión.

Aseguró que seguramente, mientras la pandemia continúe activa habrá una nueva ola en el país, por ello insistió en la importancia de continuar con la vacunación contra el Covid-19.

El presidente López Obrador coincidió en que lo mejor es vacunarnos porque el biológico contra el SARS-CoV-2 protege y salva vidas.

Llamó a no relajarnos y que todas las personas tengan su refuerzo contra el Covid-19.