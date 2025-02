IMSS y Pemex, entre las dependencias más observadas por la ASF

En el año 2023, dependencias federales, estados y municipios incurrieron en probables daños al erario por un total de 51 mil 979 millones 42 mil 400 pesos.

Así lo señala la fiscalización a la cuenta pública 2023, que se integra de 2 mil 369 auditorías, de las cuales 410 se aplicaron al gobierno federal, empresas productivas del Estado y órganos autónomos, mientras que mil 959 se realizaron a estados y municipios.

Los resultados de dichas auditorías fueron presentados en tres entregas a lo largo del año. Este jueves, el auditor superior de la Federación, David Colmenares, dio a conocer la tercera entrega de la que se realizaron un total de mil 623 auditorías, y en las que se detectaron probables daños al erario por más de 44 mil 318 millones de pesos, de los cuales solo se han recuperado mil 112 millones, por lo que quedan 43 mil 206 millones de pesos por aclarar.

- IMSS y Pemex, entre las dependencias más observadas

Las dependencias más observadas son la Secretaría de Turismo (Sectur), por diversas irregularidades en la construcción del Tren Maya, principalmente de plataforma y vía Maya, Tramo 1, Palenque-Escárcega, en los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche. En total, la Sectur incurrió en probables daños al erario por un total de 2 mil 593 millones 603 mil 200 pesos.

La Secretaría de Salud generó probables daños al erario por más de mil 228 millones de pesos, principalmente por mal uso de recursos en la adquisición de medicamentos por parte de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., mejor conocido como Birmex.

También el IMSS generó daños al erario por más de mil 242 millones de pesos, principalmente por presuntos desvíos en la implementación del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico y de Anestesia. El pasado 28 de enero, EL UNIVERSAL adelantó el contenido de esta auditoría, en la que dio cuenta de que el dinero de ese programa se utilizó para pagar deudas de otros años y costear otros programas, "sin que exista evidencia documental" que lo avale. Se detalló que, por lo anterior, la vida de varios pacientes estuvo en riesgo.

Asimismo, Petróleos Mexicanos (Pemex) incurrió en presuntas irregularidades por un total de mil 105 millones 138 mil 600 pesos, principalmente por deudas a proveedores.

En la tercera entrega, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó, tal y como lo adelantó EL UNIVERSAL, que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) incurrió en irregularidades como moches, nepotismo y excesos en el año 2023, además de probables daños al erario por un total de 8 millones 331 mil 900 pesos.

Tras la presentación de las auditorías, los entes observados tienen 30 días para solventar.

ASF halla inconsistencias en Aeropuerto de Tulum

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró algunas inconsistencias en la construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum y 351 mil 900 pesos pendientes por aclarar por la compra de bancas de espera.

De acuerdo con el Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el proyecto de construcción de una base aérea militar y el Aeropuerto Internacional en Tulum, Quintana Roo en los frentes de trabajo 1, 2 y 4 no se aperturaron cuentas productivas para la ejecución de los trabajos del Acuerdo de Ejecución de Obra No. 1 BAM-TUL/2021 y en su lugar se realizó la apertura de una subcuenta concentradora.

También faltó una retención por un monto de 130 mil pesos en el Servicio de laboratorio para Soldadura, Torque y Pintura en Estructura Metálica y el Servicio de Control de Calidad de los frentes de trabajo 2 y 4.

Asimismo, hubo trabajos que no cumplieron con las especificaciones debido a que en el frente de trabajo número 2, en dos contratos referentes a la "adquisición de ambulancias de urgencias básicas y terapia intensiva" y "adquisición de autobús de transporte de piso bajo", se entregaron bienes con alcances diferentes al señalado en las fichas técnicas de dichos contratos.

También se determinaron pagos en exceso por 351 mil 900 pesos en dos partidas, en el frente de trabajo núm. 2, referente a la "adquisición de bancas de espera", debido a diferencias entre las cantidades pagadas y las cantidades verificadas.

Aeropuerto no tuvo recursos asignados

La ASF indicó que la construcción del Aeropuerto Internacional en Tulum no contó con recursos asignados en el Presupuesto de la Federación para el ejercicio 2023.

Sin embargo, la entidad fiscalizada informó que para los frentes de trabajo 1, 2 y 4 se ejercieron 8 mil 110 millones 417 mil 500 pesos provenientes de los recursos del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar registrado con la clave núm. 20070711001474, con un monto de 30 mil 880 millones 541 mil 100 pesos.

De esos 8 mil 110 millones de pesos, la ASF solo revisó una muestra de 4 mil 424 millones.

El dictamen de la ASF concluyo que, en términos generales, la Defensa cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.

ASF detecta irregularidades en el INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) debe aclarar un monto por 2 millones 728 mil 128 pesos por daño al erario derivado de irregularidades en pagos a trabajadores, prestadores de servicios por honorarios, entre otros, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la entrega de la Cuenta Pública 2023, se realizó una auditoría en el rubro de "Erogaciones de Recursos para la Dirección, Soporte Jurídico Electoral y Apoyo Logístico".

Sobre los prestadores de servicios por honorarios, la ASF observó irregularidades en tres expedientes por 955 mil pesos, ya que no se incorporó la documentación que debió acreditar los años de experiencia requeridos en su perfil de puestos.

En otros cuatro expedientes, por un monto de 1 millón 405 mil pesos, no se incorporó la documentación que debió acreditar el nivel académico de los prestadores de servicios.

También se observaron pagos a 28 trabajadores por un total de 125 mil pesos por conceptos de estímulos a los que no tenían derecho.

En los registros y controles de asistencia, el Instituto omitió registrar horarios de salida y entrada que ameritarían descuentos por alrededor de 30 mil pesos.

- Tribunal Electoral debe aclarar monto por vuelos

La ASF detectó un posible daño al erario por 249 mil 515 pesos por falta de evidencia en boletos electrónicos de avión utilizados para foros y eventos del Tribunal Electoral.

La Auditoría señala que no se comprobó que los boletos adquiridos y pagados fueran utilizados por las personas que debían hacerlo de acuerdo con estas actividades.

"Informó estos se adquirieron para personas externas que fueron invitadas a participar en diversos foros y eventos organizados por el TEPJF, respecto de los cuales proporcionó los programas de actividades en los que aparecen los nombres de los participantes, las reservaciones de los boletos aéreos y evidencia fotográfica y ligas electrónicas que comprueban su realización, entre otros; sin embargo, con el análisis de la información sólo se acreditó la participación de tres personas para las que se solicitaron y pagaron pasajes aéreos por 21 mil 500 pesos", expone.

Además, observó que se hicieron dos contrataciones directas por un mismo servicio, que juntas sumaban una cantidad que ameritaba licitación pública.