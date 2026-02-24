Cuerpo de "El Mencho", identificado

Ciudad de México.- El cuerpo de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido este domingo en Tapalpa, Jalisco, fue identificado genéticamente, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ordenó la realización de diligencias de reconocimiento y necropsias al cuerpo de "El Mencho".

Así como a dos de sus escoltas, quienes resultaron gravemente heridos durante el enfrentamiento con el Ejército y perdieron la vida en su traslado aéreo a la Ciudad de México.

"Precisar que derivado del trabajo pericial realizado por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el cuerpo de Rubén ´N´ ya fue identificado genéticamente", detalló la FGR en un comunicado.

Personal ministerial, pericial y de Policía Federal Ministerial (PFM) se trasladó al poblado de Tapalpa, donde se capturó al narcotraficante, para el procesamiento e identificación de los cuerpos de otras personas fallecidas.

La FGR señaló que elementos del gabinete de seguridad pusieron a disposición de la FEMDO armamento diverso, que incluye fusiles con accesorios lanzagranadas, fusil Barrett y lanzacohetes.

También se decomisaron armas cortas, cartuchos útiles, granadas y granadas de mortero, y fueron detenidos dos posibles integrantes del CJNG donde un juez va a resolver su situación jurídica conforme a derecho.

Respecto a los actos violentos registrados en algunas entidades del país, ministerios públicos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) iniciaron 57 carpetas de investigación en 14 estados, 37 de ellas en Jalisco.