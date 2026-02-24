logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Fotogalería

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Cuerpo de "El Mencho", identificado

Por El Universal

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Cuerpo de "El Mencho", identificado

Ciudad de México.- El cuerpo de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido este domingo en Tapalpa, Jalisco, fue identificado genéticamente, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ordenó la realización de diligencias de reconocimiento y necropsias al cuerpo de "El Mencho".

Así como a dos de sus escoltas, quienes resultaron gravemente heridos durante el enfrentamiento con el Ejército y perdieron la vida en su traslado aéreo a la Ciudad de México.

"Precisar que derivado del trabajo pericial realizado por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el cuerpo de Rubén ´N´ ya fue identificado genéticamente", detalló la FGR en un comunicado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Personal ministerial, pericial y de Policía Federal Ministerial (PFM) se trasladó al poblado de Tapalpa, donde se capturó al narcotraficante, para el procesamiento e identificación de los cuerpos de otras personas fallecidas.

La FGR señaló que elementos del gabinete de seguridad pusieron a disposición de la FEMDO armamento diverso, que incluye fusiles con accesorios lanzagranadas, fusil Barrett y lanzacohetes.

También se decomisaron armas cortas, cartuchos útiles, granadas y granadas de mortero, y fueron detenidos dos posibles integrantes del CJNG donde un juez va a resolver su situación jurídica conforme a derecho.

Respecto a los actos violentos registrados en algunas entidades del país, ministerios públicos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) iniciaron 57 carpetas de investigación en 14 estados, 37 de ellas en Jalisco.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum afina reforma electoral con Morena y PVEM en Palacio Nacional
Sheinbaum afina reforma electoral con Morena y PVEM en Palacio Nacional

Sheinbaum afina reforma electoral con Morena y PVEM en Palacio Nacional

SLP

El Universal

El encuentro en Palacio Nacional busca revisar ejes centrales y la ruta legislativa de la reforma electoral 2026.

Viva y Volaris reanudan operaciones en aeropuertos de Jalisco
Viva y Volaris reanudan operaciones en aeropuertos de Jalisco

Viva y Volaris reanudan operaciones en aeropuertos de Jalisco

SLP

EFE

Aeroméxico retoma vuelos en Guadalajara y Puerto Vallarta tras suspensión preventiva por operativo federal.

Diputados aprueban reforma para jornada laboral de 40 horas
Diputados aprueban reforma para jornada laboral de 40 horas

Diputados aprueban reforma para jornada laboral de 40 horas

SLP

EFE

Se fija pago extra del 100 % por horas extraordinarias y se prohíbe trabajo extra a menores de 18 años.

Oxfam México propone plan nacional de cuidados para mujeres
Oxfam México propone plan nacional de cuidados para mujeres

Oxfam México propone plan nacional de cuidados para mujeres

SLP

EFE

El plan busca reducir violencia feminicida y mejorar autonomía económica femenina en 20 años.