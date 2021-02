Cuestionan al Presidente sobre estrategia de vacunación

Las ocho bancadas que integran la Cámara de Diputados definieron y enviaron al presidente Andrés Manuel López Obrador sus 157 preguntas parlamentarias, y en muchas de ellas predominan cuestionamientos sobre la vacunación contra el Covid-19, la afectación socioeconómica que ha dejado la pandemia, así como temas de seguridad, política exterior, medio ambiente y política interior, entre otras.

Entre las preguntas más destacables se encuentran las que hizo la bancada del PAN, pues cuestionó al Titular del Ejecutivo federal sobre muchas de las decisiones polémicas que ha implementado el gobierno de la 4T, tales cuestiones como:

"¿Cuál es el monto de recursos que han sido transferidos a la Tesorería ante la desaparición de los 109 fideicomisos? ¿Cuántos procedimientos administrativos y por cuáles conductas han sido iniciados contra servidores públicos por actos de corrupción en lo que fuera la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco?".

De igual manera, "¿Cuántos procedimientos administrativos se han iniciado, así como el estatus de las investigaciones iniciadas por la comisión de diversas conductas consideradas como probables irregularidades administrativas denunciadas por el Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado?".

"¿Cuáles son las acciones llevadas a cabo por la administración federal para que la participación de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública sea extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria? [y] Especificar de forma desglosada cuántos miembros de la Guardia Nacional tienen certificado policial vigente y cuántos no, ¿a que áreas y funciones están adscritos?

Además se pregunta "¿Cuántas intervenciones de comunicación pública en materia de inteligencia para la prevención del delito fueron realizadas en el ejercicio que se informa y cuántos delitos fueron conjurados derivados de dichas intervenciones?".

Por su parte, el PRI preguntó: "¿Cuál es el origen y la cantidad de los recursos para la compra y la aplicación de dichas vacunas? ¿Cuáles son los mecanismos bajo los cuales se permitirá al sector privado participar en la compra y aplicación de las vacunas contra el Covid-19, cumpliendo la máxima de que cada persona vacunada por sus propios medios ahorra recursos públicos y rompe la cadena de contagio?

"¿Cuál será la secuencia y el protocolo de vacunación para el resto de la población, una vez que se haya vacunado al personal del sector Salud y los adultos mayores, y cómo se establecerá el criterio de aplicación de las vacunas?, ¿tomarán en consideración las zonas de alto riesgo de contagio y las personas que laboran en actividades estratégicas?

"¿Cuál es la respuesta del sector eléctrico mexicano ante los señalamientos de posibles violaciones al T-MEC por los cambios en la política energética hacia las energías limpias y la comercialización de combustibles que han merecido el reclamo de los secretarios de Estado, de Energía y de Comercio de Estados Unidos?".

El PT preguntó al Presidente: "¿Existe o no desabasto?, ¿cuál es la realidad respecto a esta problemática de la vacunación?, ¿qué está pasando con el abasto de medicamentos y vacunas en este sector?", entre otras.

Morena cuestionó a López Obrador que, tomando en cuenta los efectos de la pandemia y atendiendo el proceso de vacunación, "¿cuál es la estimación económica para 2021?, ¿cuál es el pronóstico para la economía mexicana en 2021?, ¿por qué se tomó la decisión de no utilizar la deuda para hacerle frente a las afectaciones económicas derivadas de la pandemia?, ¿no era una alternativa viable utilizar la Línea de Crédito Flexible del FMI?".