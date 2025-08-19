logo pulso
Claudia Rodríguez: Esculturas que mantienen viva la memoria de desaparecidos

Claudia Rodríguez: Esculturas que mantienen viva la memoria de desaparecidos

Nacional

¡Cuidado con fraude ligado a Pensión Mujeres Bienestar!

Gobierno federal advierte sobre un bono falso de 2,750 pesos que circula en redes sociales.

Por SinEmbargo.mx

Agosto 19, 2025 06:32 p.m.
A
Alerta por bono falso en redes.

Alerta por bono falso en redes.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió a la población sobre intentos de fraude relacionados con la Pensión Mujeres Bienestar, luego de que circulara un supuesto bono de 2 mil 750 pesos dirigido a mujeres de entre 18 y 63 años.

El Gobierno federal aclaró que este apoyo no existe y que ningún pago o registro en línea corresponde al programa. La Pensión Mujeres Bienestar, creada por la mandataria, está dirigida exclusivamente a mujeres mexicanas de 60 a 64 años, quienes reciben 3 mil pesos bimestrales como reconocimiento a su trabajo de toda la vida.

Actualmente está abierto el proceso de registro, el cual se realiza únicamente en los Módulos de Bienestar o en los Centros LIBRE. El trámite es presencial, gratuito y no requiere depósitos, transferencias ni entrega de datos bancarios.

Claudia Sheinbaum lanza alerta

¿Cómo identificar el fraude?

Las autoridades recomendaron tener cuidado con:

  • Mensajes con enlaces o promesas de bonos.

  • Sitios con dominio distinto a "gob.mx".

  • Solicitudes de pago para gestionar registro.

La recomendación es atender únicamente la información oficial difundida en los canales del Gobierno de México, como el portal de Programas para el Bienestar o páginas gubernamentales que siempre incluyen el dominio "gob.mx".

SLP

SinEmbargo.mx

Gobierno federal advierte sobre un bono falso de 2,750 pesos que circula en redes sociales.

