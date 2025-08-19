¡Cuidado con fraude ligado a Pensión Mujeres Bienestar!

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió a la población sobre intentos de fraude relacionados con la Pensión Mujeres Bienestar, luego de que circulara un supuesto bono de 2 mil 750 pesos dirigido a mujeres de entre 18 y 63 años.

El Gobierno federal aclaró que este apoyo no existe y que ningún pago o registro en línea corresponde al programa. La Pensión Mujeres Bienestar, creada por la mandataria, está dirigida exclusivamente a mujeres mexicanas de 60 a 64 años, quienes reciben 3 mil pesos bimestrales como reconocimiento a su trabajo de toda la vida.

Actualmente está abierto el proceso de registro, el cual se realiza únicamente en los Módulos de Bienestar o en los Centros LIBRE. El trámite es presencial, gratuito y no requiere depósitos, transferencias ni entrega de datos bancarios.

Claudia Sheinbaum lanza alerta

¿Cómo identificar el fraude?

Las autoridades recomendaron tener cuidado con:

Mensajes con enlaces o promesas de bonos.

Sitios con dominio distinto a "gob.mx".

Solicitudes de pago para gestionar registro.

La recomendación es atender únicamente la información oficial difundida en los canales del Gobierno de México, como el portal de Programas para el Bienestar o páginas gubernamentales que siempre incluyen el dominio "gob.mx".

