"Culiacanazo", el operativo que dejó libre a Ovidio Guzmán

El 17 de octubre de 2019 tuvo lugar una serie de eventos en Culiacán, Sinaloa, que llevaron al arresto y posterior liberación de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Los hechos acontecidos en 2019, conocidos como el "culiacanazo" marcaron el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien había prometido no repetir políticas fallidas implementadas en otras administraciones.

Ese día, las fuerzas de seguridad se vieron sobrepasadas por la capacidad operativa del crimen organizado, que las obligó a liberar a Ovidio y causó serias dudas sobre la estrategia de seguridad del mandatario.

El arresto de Ovidio Guzmán convirtió las calles de Culiacán en un campo de guerra en el que comandos terminaron por forzar a las fuerzas armadas a liberar a Ovidio Guzmán.

Durante el evento, por la carencia de información oficial el presidente fue cuestionado por distintos medios de comunicación, incluido EL UNIVERSAL, a lo que, con serenidad, respondió que el gabinete de seguridad informaría sobre la situación.

Sobre la liberación, la primera versión fue que los encargados de seguridad informaron al Presidente sobre el operativo y, para no poner en riesgo a la población, "para evitar una masacre", la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría de Marina (Semar) dejaron en libertad al detenido.

Los hermanos de Ovidio Guzmán

Iván Archivaldo Guzmán Salazar. Conocido como "El rey de la cocaína", Iván Archivaldo es el hijo consentido de "El Chapo" Guzmán.

"El Chapito", como también se le conoce, apareció en el radar de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en 2005 cuando un testigo protegido lo señaló como uno de los principales cabecillas del "Cártel de Sinaloa".

Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Conocido como "El Alfredillo" es líder de una de las facciones del "Cártel de Sinaloa" junto a Ovidio, quien es su medio hermano.

Aunque se le conoce por ser el más discreto de los hijos del 2Chapo", "El Alfredillo" fue uno de los hijos de "El Chapo" que fue secuestrado en el restaurante de Jalisco, conocido como "La Leche".

Jesús Alfredo fue el hijo del capo que se tomó una foto con la actriz Kate del Castillo cuando su padre estuvo prófugo.

Joaquín Guzmán. Hermano de Ovidio Guzmán, es el menos conocido de los hijos del "Chapo". Según el Departamento de Justicia también es conocido como "El Güero", "Moreno" o "Güero Moreno", pero no existen fotos de él.