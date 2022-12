Cumplen pobladores 12 días en albergue de Oaxaca por fuga de amoniaco

A-AA+

JUCHITÁN, Oax., diciembre 20 (EL UNIVERSAL).- Al menos 600 pobladores de la comunidad de Donají cumplieron 12 días de vivir en dos albergues habilitados en la población de Palomares, debido a que el personal especializado de Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha logrado controlar la fuga de amoniaco que comenzó desde el pasado viernes 9 de diciembre, y tampoco han podido sellar el ducto de 10 pulgadas que atraviesa esa comunidad de la zona norte del Istmo de Tehuantepec.

La anterior pese a que el pasado miércoles 14 de diciembre Pemex emitió un comunicado en el que estimó que la fuga quedaría eliminada ese mismo día y señaló que el ducto carcomido ya no tenía remanente de amoniaco en su interior, por lo que las familias albergadas en Palomares empezaron a volver a sus viviendas el jueves; sin embargo, el amoniaco volvió a respirarse, por lo que tuvieron que regresar a los albergues.

"Con ese comunicado Pemex nos mintió y puso en riesgo nuestras vidas", señala molesto el agente municipal de Donají, Rafael Castillejos, desde el albergue habilitado en la escuela secundaria "Adolfo López Mateos", donde pernoctan y se protegen del frío y la llovizna unas 600 personas incluyendo cerca de 80 niñas y niños.

En el albergue de la iglesia San Isidro, también en Palomares, hay otras 200 personas que siguen esperando que la petrolera controle la fuga de amoniaco y puedan volver a sus viviendas y a sus actividades cotidianas.

"Es triste lo que están viviendo las familias de Donají. Lo bueno es que los médicos ya volvieron a dar el servicio", dice doña Griseyda, activista de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI)

Griseyda es una de las voluntarias de Palomares que desde la emergencia ha conseguido viviendas prestadas, alimentos, medicinas, pañales y agua para las niñas y niños que ajenos a la tragedia, juegan en brincolines prestados o corren tras un balón en el patio de la escuela.

"Como hace mucho frío y tenemos lloviznas en la zona norte del Istmo, muchos menores traen tos o andas agripados, pero ya contamos con tres brigadas móviles, una del IMSS que atiende la región, otra de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) y la Unidad Móvil que volvió a enviar Pemex", explicó.

El agente municipal de Donají, Rafael Castillejos, acusó que funcionarios de Pemex aseguraron que llegarían ayer a informar sobre los avances que se tienen en el control de la fuga de amoniaco, pero finalmente no se presentaron.

"Nadie de Pemex vino y nos mandaron avisar que hoy sí vendrán. Nosotros queremos que reparen el ducto y controlen la fuga para que regresemos al pueblo", dice el agente en entrevista.

"Por el momento tenemos víveres, aunque escasea la verdura como el tomate, la papa y el chayote y se dificulta ir a Matías Romero porque desde ayer personas de La Mixtequita, que pertenece a San Juan Mazatlán, comenzaron a bloquear el paso de los vehículos sobre la carretera Transístmica", señalan pobladores.