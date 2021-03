Cumplimiento de la ley no depende de la firma de un acuerdo: INE

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, puntualizó que el cumplimiento de la ley no depende de la firma de un acuerdo, porque la legislación existe y hay la obligación de respetarla.

Córdova Vianello subrayó que si el INE no estuvo presente en el Acuerdo Nacional por la Democracia, que firmaron el pasado martes con el presidente Andrés Manuel López Obrador y mandatarios estatales, fue porque el organismo no fue convocado.

"El INE no fue convocado, es una cuestión entre actores políticos, entre los gobernantes, en donde se comprometieron a respetar la ley, que bueno. Desde el INE celebramos todos los acuerdos, todos los esfuerzos políticos que se hagan en este sentido, para generar convergencias, para respetar la ley, bienvenidos", mencionó.

Cuestionado sobre la posibilidad de que el INE convoque a la firma de acuerdo similar, el consejero presidente respondió que si existe la necesidad de hacerlo, lo lleva a cabo.

Pero el INE a lo que convoca, subrayó, es a que todas y todos los mexicanos, todas y todos los servidores públicos, quienes sean, de cualquier nivel y fuerza política, cumplan con la ley.

"A eso es a lo que convocamos, a eso estamos obligados", destacó.

Lorenzo Córdova participó en la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, que elaboró el Inegi.

Celebró que existan acuerdos porque ello abona a mejorar el ambiente político.

"Por cierto, un ambiente que los propios actores políticos han contribuido a tensar y crispar, a polarizar. Que bueno que estén haciendo esfuerzos para que haya un ambiente menos tenso, menos crispado, menos polarizado, nos va a convenir a todos", apuntó.