Cuñado de Durazo, coordinador de presidencia del Instituto Electoral de Sonora

Alfredo Roldán Torres, cuñado de Alfonso Durazo precandidato a la gubernatura de Sonora por Morena es coordinador de presidencia del Instituto Estatal Electoral.

En entrevista radiofónica con el periodista Juan Carlos Zúñiga, la presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC), Guadalupe Taddei Zavala, admitió que desde un año atrás se desempeña en ese cargo, pero ello no pone en riesgo la imparcialidad de la elección, justificó.

"Es correcto Alfredo Roldán es un colaborador que está conmigo, es una persona con la que me ha tocado trabajar desde tiempo atrás en temas de apoyo mientras él estaba ocupando otra posición, en otras circunstancias, no en las circunstancias actuales, ya habíamos desarrollado trabajo conjunto y si está colaborando conmigo", expresó.

El cargo que desempeña Roldán Torres no tiene que ver con la toma de decisiones, aseguró.

"El Instituto se desempeña a través del Consejo General, de comisiones y de Junta General Ejecutiva, las decisiones del Instituto pasan por Consejo General en donde somos siete consejeros, pasan por junta general en donde están seis comisiones ejecutivas y la presidencia y pasan por comisiones en la que actúan todos y cada uno de los consejeros electorales y mi colaborador no está en ninguna de las instancias de decisión del instituto".

Por lo tanto, reiteró, no tiene ningún impacto en las decisiones porque es un colaborador del área en la que yo trabajo.

"Está en el área de coordinación conmigo en el área de coordinación de presidencia", aclaró.

La relación laboral viene de "la época aquella en la que se inició el voto de los mexicanos en el extranjero en los que prestaba apoyo en la aduana de Nogales para poder instalar los módulos de atención ciudadana que teníamos que registrar para los paisanos".

Si bien, expresó que han trabajado en otros actividades juntos pero ello no pone en riesgo la imparcialidad de la elección, "me parece un tanto cuanto liviano el comentario", refutó.

Aseguró que no hay otro pariente de otros candidatos que trabajen al interior del organismo electoral.