D. Delgado envía carta a AMLO

Ciudad de México.- El senador Dante Delgado, fundador del Movimiento Ciudadano, dijo en una carta dirigida al presidente Andrés M. López Obrador que la coalición Va por México perderá en las urnas y que es "una oposición con la que pretendes seguir siendo amo y señor del Congreso".

"Cuando asumiste la presidencia dije que nuestro Movimiento te daría el apoyo para que sentaras las bases de tu gobierno, desafortunadamente, lo que has hecho es construir las condiciones que necesitabas para secuestrar al Congreso, el Poder Judicial y restituir la presidencia imperial.

"Con profunda ingenuidad, PAN y PRI aprobaron las reformas que te permiten coartar la libertad de quienes disientan contigo o se opongan a tus intereses y, además, controlar al Poder Judicial.

"Lo he dicho desde el primer día de tu gobierno: no somos golpistas, pero tampoco cómplices, no vamos a permitir los retrocesos históricos que estás llevando a cabo.

"Deseo que concluyas tu encargo como todos los presidentes anteriores, pero no me quedaré callado mientras sigas comportándote como ellos y, en algunos casos, peor que ellos", resaltó Delgado.