Da positivo a Covid-19 secretario de Desarrollo Económico del Edomex

El secretario de Desarrollo Económico del Estado de México, Enrique Jacob Rocha, informó que resultó positivo a Covid-19, luego de realizarse una prueba de laboratorio.

Jacob Rocha es el cuarto integrante del gabinete estatal y ocho presidentes municipales que han hecho público que tuvieron coronavirus, dos de ellos fallecidos.

Alejandro Ozuna, ahora e secretario de Gobierno del Estado de México anunció en sus redes el 12 de junio que resultó positivo a Covid-19; un día antes el secretario de Salud, Gabriel O´Shea Cuevas, también hizo público que tenía coronavirus.

En marzo, Elias Rescala Jiménez, siendo subsecretario general de Gobierno se aisló dos semanas por el SARS-CoV-2, lo cual hizo público a principios de abril de este año.

--Enrique Jacob Rocha presentó síntomas leves de Covid-19

Anoche el secretario de Desarrollo Económico del Estado de México, informó que el fin de semana tuvo síntomas de gripa, con algo de fiebre y pérdida del gusto.

"Siguiendo protocolos, no asistí de manera presencial al tercer informe del gobernador Alfredo Del mazo Maza. Me realicé la prueba y salió positiva a Covid-19", informó Jacob Rocha en sus redes social.

El secretario asistiría esta mañana a un encuentro de la Asociación de Empresarios y Colonos del Estado de México en Tlalnepantla, donde también informaron que la ausencia del funcionario se debió a que estaba en aislamiento.

Jacob Rocha informó que seguirá trabajando desde su casa, atendiendo todos los temas de la Secretaría de Desarrollo Económico y siguiendo los cuidados pertinentes y afirmó que "la contingencia no ha pasado, debemos seguir con todas las medidas de seguridad".