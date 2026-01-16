logo pulso
Da Segob seguimiento a detención de exrector de Universidad de Campeche

Rosa Icela Rodríguez indicó que la gobernadora Layda Sansores refirió que la Fiscalía del estado lleva el caso

Por El Universal

Enero 16, 2026 12:42 p.m.
A
Da Segob seguimiento a detención de exrector de Universidad de Campeche

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que dan seguimiento a la detención del rector de la Universidad de Campeche, José Alberto Abud Flores, y aseguró que ninguna autoridad tiene derecho a una persecución sin sentido si no hay delito.
Rodríguez indicó que la gobernadora Layda Sansores refirió que la Fiscalía del estado lleva el caso. Hay una fecha próxima para que el rector acuda a una audiencia, agregó.
"Nosotros, lo que sí consideramos, esa ha sido siempre la directriz de la presidenta, lo ha dicho aquí, es que no tenemos ninguna autoridad el país, derecho a una persecución sin sentido si no hay delito", comentó la titular de Segob.
"¿Sí había cometido un ilícito?", se le preguntó.
"Nosotros no estamos ahí en la investigación, pero ese es el decir de las autoridades locales", respondió la secretaria de Gobernación.
La presidenta dijo que Abud Flores fue liberado, pero sigue bajo proceso: "Y es un caso que se está llevando en el estado de Campeche".

SLP

