Damián Zepeda propone segunda vuelta electoral en México

El senador del PAN, Damián Zepeda propuso instaurar en México la segunda vuelta en las elecciones presidenciales y de gobernadores, con el fin de evitar conflictos postelectorales, al dar mayor legitimidad a los gobernantes, al ser electos mediante el voto directo de la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, es decir, por la mitad más uno de los sufragios válidos emitidos en los comicios.

El legislador por Sonora advirtió que esta medida no debe postergarse más, pues permitiría que los gobernantes sean electos por la mayoría real de los ciudadanos, y evitaría posturas radicales, al forzar la suma de esfuerzos y consensos en el ejercicio del gobierno.

Explicó que si no se obtuviera la mayoría absoluta en una primera votación, se realizaría una segunda en la que únicamente participarían los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos respecto del total de sufragios emitidos en la primera vuelta.

Sostuvo que la segunda vuelta brindaría mayor certeza a los resultados electorales finales y daría mayor respaldo ciudadano y legitimidad al gobierno electo, "para enfrentar ciertas situaciones de conflictividad política".

Damián Zepeda destacó que, de aprobarse esta iniciativa, "se alentará la integración de intereses legítimos y posturas políticas diversas en torno a una candidatura exitosa en la primera ronda, por lo que fomentará la construcción de consensos, negociaciones y acuerdos entre partidos y candidatos, e incluso, generará las condiciones para la integración de gobiernos de coalición y brindará a los ciudadanos la posibilidad de refrendar su respaldo al candidato de su preferencia".

El senador panista recordó que la segunda vuelta electoral en México es una de las grandes asignaturas pendientes, pues en América Latina somos junto con Honduras, Panamá, Paraguay y Venezuela, los únicos países que no cuentan con esa figura.