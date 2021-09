Damnificados por fenómenos recibirán recursos directamente: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los distribuidores y fabricantes de materiales de construcción a que eviten abusar y aumenten sus precios ante la demanda que habrá por parte de miles damnificados por fenómenos naturales que ha habido en los últimos días del país, por lo que los exhortó a tener "ganancias razonables".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal indicó que su gobierno está entregando de manera directa recursos en efectivo para que los damnificados por estos fenómenos naturales compren materiales y contraten a trabajadores de la construcción para la rehabilitación de sus casas.

"Un llamado a los distribuidores de materiales de construcción, a fabricantes porque para evitar corrupción y burocracia, y tomando en cuenta de que la gente es responsable, y honesta, estamos entregando de manera directa el apoyo, es decir, recursos dinero, y ellos compran los materiales que requieren y ellos contratan a maestros albañiles, a peones, para la rehabilitación de sus casas.

"Entonces van a demandar de miles de laminas, por poner un ejemplo, entonces los fabricantes de laminas de zinc, los distribuidores, lo mismo los que venden varilla, bloc, que no abusen, que se busca que tengan ganancias razonables, y que no les falten los materiales de construcción en estas zonas", dijo.

"Se trató de in malentendido y Mabe seguirán ayudando con enseres"

En Palacio Nacional, el Mandatario federal informó que luego que diera a conocer el pasado 25 de agosto en Veracruz que la empresa Mabe había condicionando la venta de electrodomésticos a damnificados si no había una condonación de impuestos, el dueño de la empresa mexicana le envió una carta en donde le aseguró que había un "malentendido" y que estaban en la mejor disposición de seguir ayudando.

"Hablaba yo la vez pasada con Mabe, porque estamos procurando comprar a empresas mexicanas y resulta que tuvieron problemas para poder abastecer porque es mucha la demanda. También hubo una situación especial de que habían ofrecido entregarnos de Mabe, artículos donados y garantizarnos descuentos, pero había una situación fiscal y querían que se quitara la cuestión fiscal, que el SAT les condonara unos impuestos, y eso no lo aceptó la Secretaría de la Defensa.

"Entonces actuaron mal y decidieron que ya no iban a ayudar con lo que habían ofrecido de donativo, como ahora todo se transparenta, no se oculta nada, yo lo dí a conocer en Veracruz y recibí de inmediato una carta del dueño de Mabe diciendo que había un mal entendido y que ellos estaban en la mejor disposición de ayudar sin condiciones, cosa que le agradezco mucho porque a lo mejor él no se enteró -estoy hablando del dueño- a lo mejor fue una cosa de los administradores, pero le dije que teníamos información de la Secretaría de la Defensa y ya respondieron en una actitud muy positiva. Quiero aprovechar para hacer este reconocimiento", manifestó.